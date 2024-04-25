Задержан предполагаемый убийца девушки из Яйвы. Ему 15 лет

Как сообщают в Следкоме, в дневное время 20 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в лесном массиве в поселке Яйва Александровского муниципального округа, нанес многочисленные удары палкой по голове и телу 21-летней потерпевшей. От травм девушка скончалась на месте происшествия. После совершения преступления обвиняемый предпринял попытку скрыться.