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Published Сегодня, 16:40

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Задержан предполагаемый убийца девушки из Яйвы. Ему 15 лет

Задержан предполагаемый убийца девушки из Яйвы. Ему 15 лет

25 апреля 2024, 16:40
Фото: страница девушки в социальных сетях
Подросток был пьян и убивал девушку палкой

В следственном отделе по городу Александровск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю 15-летнему несовершеннолетнему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Как сообщают в Следкоме, в дневное время 20 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в лесном массиве в поселке Яйва Александровского муниципального округа, нанес многочисленные удары палкой по голове и телу 21-летней потерпевшей. От травм девушка скончалась на месте происшествия. После совершения преступления обвиняемый предпринял попытку скрыться.

В настоящее время в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Вероятнее всего речь идет о гибели 21-летней Александры Шелунцовой из поселка Яйва. Девушка пропала днем 20 апреля.

Муж Александры рассказывал в комментариях СМИ, что девушка пошла с полуторагодовалой дочерью к маме. Отец-рыбак попросил девушку сходить и накопать ему дождевых червей. Александра оставила маленькую дочь с матерью, взяла стеклянную банку и ушла. Она так и не вернулась домой.

По словам мужа погибшей, девушку нашли абсолютно голой, со следами удушения. Он подозревает, что над ней могли надругаться и убить.

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#Происшествия#Криминал#Убийство#Су скр#Яйва
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