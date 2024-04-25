Житель Свердловской области помогал мошенникам обманывать пенсионера из Суксуна

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Суксунский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Свердловской области. Мужчина работал курьером у мошенников, сообщает краевая прокуратура.
Свердловчанин по указанию организатора группы приходил по определенным адресам и забирал у граждан передаваемые ими денежные средства, а затем переводил их на указанные расчетные счета. С использованием данной схемы соучастники похитили у престарелого жителя округа 300 тыс. рублей. Затем злоумышленники пытались похитить у того же потерпевшего еще свыше 500 тыс. рублей, но в момент совершения преступления были задержаны сотрудниками полиции.
Решением суда мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд приговорил виновного к принудительным работам сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.