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Житель Свердловской области помогал мошенникам обманывать пенсионера из Суксуна

Житель Свердловской области помогал мошенникам обманывать пенсионера из Суксуна

25 апреля 2024, 04:24
Фото: 1MI
Жертва преступников едва не потеряла более 800 тысяч рублей.

Суксунский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Свердловской области. Мужчина работал курьером у мошенников, сообщает краевая прокуратура.

Свердловчанин по указанию организатора группы приходил по определенным адресам и забирал у граждан передаваемые ими денежные средства, а затем переводил их на указанные расчетные счета. С использованием данной схемы соучастники похитили у престарелого жителя округа 300 тыс. рублей. Затем злоумышленники пытались похитить у того же потерпевшего еще свыше 500 тыс. рублей, но в момент совершения преступления были задержаны сотрудниками полиции.

Решением суда мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд приговорил виновного к принудительным работам сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

#Общество#Суд#Мошенники#Суксун#Свердловская область
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