Житель Свердловской области помогал мошенникам обманывать пенсионера из Суксуна

Свердловчанин по указанию организатора группы приходил по определенным адресам и забирал у граждан передаваемые ими денежные средства, а затем переводил их на указанные расчетные счета. С использованием данной схемы соучастники похитили у престарелого жителя округа 300 тыс. рублей. Затем злоумышленники пытались похитить у того же потерпевшего еще свыше 500 тыс. рублей, но в момент совершения преступления были задержаны сотрудниками полиции.