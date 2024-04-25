Зима снова вернулась! Пермь за месяц до начала лета накрыл сильный снег

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Updated Сегодня, 03:49
В Перми вечером 24 апреля выпал снег. Синоптики отмечают, что сначала в краевой столице шел дождь, затем он перешел в ледяной дождь, а позже начался сильный снег, который продлился около часа.
Ранее специалисты говорили, что самыми холодными днями на неделе будут среда и четверг. 25 апреля днем температура будет на уровне +3…+8°. Ночью 26 апреля похолодает до -5…0°, но днем температура поднимется до +10…+15°. Такая погода сохранится и в выходные. Снег в ближайшее время выпасть не должен, но в субботу и воскресенье будут дожди.