Зима снова вернулась! Пермь за месяц до начала лета накрыл сильный снег

Ранее специалисты говорили, что самыми холодными днями на неделе будут среда и четверг. 25 апреля днем температура будет на уровне +3…+8°. Ночью 26 апреля похолодает до -5…0°, но днем температура поднимется до +10…+15°. Такая погода сохранится и в выходные. Снег в ближайшее время выпасть не должен, но в субботу и воскресенье будут дожди.