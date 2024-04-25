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Published Сегодня, 02:45

Modified Сегодня, 03:49

Updated Сегодня, 03:49

Пермь за месяц до начала лета накрыл сильный снег

Зима снова вернулась! Пермь за месяц до начала лета накрыл сильный снег

25 апреля 2024, 02:45
Фото: properm.ru

Пермь за месяц до начала лета накрыл сильный снег

В ближайшие дни температура будет увеличиваться, снег должен растаять.

В Перми вечером 24 апреля выпал снег. Синоптики отмечают, что сначала в краевой столице шел дождь, затем он перешел в ледяной дождь, а позже начался сильный снег, который продлился около часа.

Ранее специалисты говорили, что самыми холодными днями на неделе будут среда и четверг. 25 апреля днем температура будет на уровне +3…+8°. Ночью 26 апреля похолодает до -5…0°, но днем температура поднимется до +10…+15°. Такая погода сохранится и в выходные. Снег в ближайшее время выпасть не должен, но в субботу и воскресенье будут дожди.

Фото: properm.ru
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#Пермь#Погода#Снег#Аномальная погода
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