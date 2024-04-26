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Александр Бастрыкин провел совещание на тему взаимодействия со СМИ и общественностью

Александр Бастрыкин провел совещание на тему взаимодействия со СМИ и общественностью

26 апреля 2024, 05:04
Фото: sledcom_press
Бастрыкин заявил о необходимости открытыми для общества.

Глава СК России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью. В мероприятии участвовали руководитель управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко, сотрудники центрального аппарата ведомства, а также старшие помощники и помощники руководителей некоторых региональных следственных управлений СК РФ.

Бастрыкин отметил, что нужно быть открытыми для общества, обращать внимание на информацию, опубликованную в СМИ и Telegram-каналах. Не дожидаться негативных материалов в публичном пространстве на федеральном уровне.

«Я вас прошу обратить внимание на людей, нуждающихся в социальной поддержке, на реализацию национальных программ, предусматривающих помощь отдельным категориям граждан», — пояснил Бастрыкин.

Председатель СК призвал обращать внимание на проблемы участников СВО, о необходимости сохранять историческую память, а также не допускать искажения истории России.

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