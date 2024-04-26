Бабушка подростка, обвиняемого в убийстве девушки в Прикамье, рассказала о внуке

О том, что происходило 20 апреля, женщина помнит плохо, так как болела, но она считает, что парень не был пьян в тот день — она бы заметила. Такой вывод женщина делает из-за того, что видела его пьяным в сентябре 2023 года, тогда у школьника был день рождения, он выпил, вел себя агрессивно, выломал двери в коридоре из-за отсутствия поздравлений.