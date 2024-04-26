Бабушка подростка, обвиняемого в убийстве девушки в Прикамье, рассказала о внуке

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Бабушка 15-летнего подростка, которого арестовали по обвинению в убийстве 21-летней матери Александры Шелунцовой, рассказала о внуке. Девушка пропала 20 апреля — тогда же ее и убили, через три дня тело нашли голой в лесу.
По данным «КП-Пермь», несколько лет назад родителей подростка лишили родительских прав за пьяную езду. Он жил с бабушкой. По словам родственницы, информации от силовиков у нее не много, силовики спрашивали у нее, когда он приходил и уходил в день убийства.
О том, что происходило 20 апреля, женщина помнит плохо, так как болела, но она считает, что парень не был пьян в тот день — она бы заметила. Такой вывод женщина делает из-за того, что видела его пьяным в сентябре 2023 года, тогда у школьника был день рождения, он выпил, вел себя агрессивно, выломал двери в коридоре из-за отсутствия поздравлений.
Следующие три дня подросток вел себя спокойно. 23 апреля домой к обвиняемому пришла инспектор по делам несовершеннолетних, поговорила с ним и ушла. Бабушка подумала, что внук что-то украл. Позже пришел полицейский, который показал видео с камеры — на них парень шел возле детского сада. После этого бабушка узнала, в чем замешан внук.
После задержания подросток признался в преступлении. Бабушка не верит в его вину, считает, что он мог растеряться, взять чужую вину на себя.
«Один раз было, что нас на комиссию вызывали, они с парнями велосипед украли, но потом правонарушений не было. Учился он, конечно, не очень, иногда прогуливал уроки, но ум у него есть, и учиться он может», — заявила женщина.
По данным СК, 15-летний обвиняемый днем 20 апреля выпил и забил до смерти палкой 21-летнюю женщину. Сейчас парень находится в СИЗО.