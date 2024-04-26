Более 250 студентов посетило чусовской завод ОМК на «Неделе без турникетов»

Чусовской завод ОМК предоставляет возможность выпускникам технических специальностей устроиться на предприятие и совершенствовать свои навыки под руководством опытных наставников. Для студентов организуют производственные практики, в том числе оплачиваемые. Кроме того, при заключении целевого договора студенты могут получить профильное высшее образование за счет работодателя.