Более 250 студентов посетило чусовской завод ОМК на «Неделе без турникетов»

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Чусовской завод ОМК присоединился к всероссийской акции «Неделя без турникетов». За неделю предприятие посетили более 250 студентов Чусовского индустриального техникума и Лысьвенского филиала политехнического колледжа. Ребята познакомились с работой предприятия, социальными гарантиями, возможностями стажировки и трудоустройства, поучаствовали в мастер-классах, узнали о востребованных профессиях.
Заводские специалисты подготовили для студентов насыщенную программу: рассказали о производственной системе завода с помощью игры на тренажерах «Мини-SMED», которые имитируют процесс работы на прессовом оборудовании. Инженеры провели практические занятия по работе с автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУТП), дефектоскопическим и лабораторным исследованиям, токарной и фрезерной обработке металлов.
Чусовской завод ОМК предоставляет возможность выпускникам технических специальностей устроиться на предприятие и совершенствовать свои навыки под руководством опытных наставников. Для студентов организуют производственные практики, в том числе оплачиваемые. Кроме того, при заключении целевого договора студенты могут получить профильное высшее образование за счет работодателя.
Жанна Леушина, директор по персоналу чусовского завода ОМК:
— Чусовской завод ОМК предлагает студентам познакомиться с производством уже на этапе обучения. Это прекрасная возможность получить практические навыки работы еще до окончания учебного заведения, попробовать себя в профессии. Мы предоставляем все необходимые условия для успешной стажировки и последующего трудоустройства. Будем рады видеть в нашей большой команде молодых специалистов, которые готовы учиться и развиваться, а наши опытные наставники с удовольствием поделятся своими знаниями и опытом.