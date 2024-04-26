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Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Что можно провозить в ручной клади в самолете в 2024 году

Что можно взять в ручную кладь в самолет? Рассказываем об основных правилах

26 апреля 2024, 08:09
Фото: properm.ru

Что можно провозить в ручной клади в самолете в 2024 году

Разбираемся в основных запретах авиаперевозок. Однако перед путешествием лучше изучить ограничения у авиакомпаний, так как они могут отличаться.

Ручная кладь

Ручная кладь — это вещи, которые можно взять с собой на борт и которые хранятся в специальных отсеках над сиденьями или под ними. Есть ограничения по весу — обычно от 5 до 10 кг, а также по габаритам, пишут наши коллеги из издания «Восток-Медиа».

Узнать допустимый объем ручной клади можно во время покупки авиабилета. Требования у разных авиакомпаний отличаются, например, у «Победы» размер ручной клади 36 см х 30 см х 27 см. У других перевозчиков все зависит от выбранного тарифа.

По правилам рюкзаки и сумки в отсеках ручной клади должны быть мягкими и гибкими, не иметь жесткие ручки или сумки. Если у сотрудников авиакомпании возникнут сомнения, то они могут провести дополнительную проверку или настоять на перевозе ваших вещей в багажном отделении.

Фото: properm.ru

Что еще можно и нельзя взять в салон

Пассажиры могут взять с собой в салон воздушного судна еще некоторые предметы. Обычно список разрешенных вещей у каждой компании свой, но чаще всего, он включает небольшую дамскую сумочку или портфель, верхнюю одежду, детское питание и коляски, а также спортивный и музыкальный инвентарь. Специалисты рекомендуют перед путешествием уточнить правила у конкретного перевозчика.

Однако есть ограничения по перевозке опасных предметов, например, электроники или жидкости.

Ограничения по провозу жидкостей

На борту самолета можно провозить в общей сложности до 1 л жидкостей — это могут быть как косметические средства наподобие гелей для душа и шампуней, так и питьевая вода. Но все они должны быть упакованы в емкости объемом не более 100 мл и прозрачные пластиковые пакеты, чтобы было видно содержимое.

Фото: properm.ru

Можно ли провезти еду и алкоголь

При провозе в ручной клади допускается брать с собой твердые продукты или желеобразные вещества, если вы соблюдаете общие правила. Но алкоголь провозить таким образом нельзя, за исключением случаев его покупки в duty-free — при этом упаковка не должна быть повреждена.

Лекарства, косметика и спортивный инвентарь в ручной клади — да или нет

Провоз лекарств и косметики в ручной клади ограничен. Исключение составляют срочно необходимые медицинские препараты с соответствующими документами. Большие спортивные принадлежности и инструменты перевозятся как багаж, однако музыкальные инструменты могут быть провезены в салоне самолета — все зависит от перевозчика и размеров вещей.

Можно ли провозить острые предметы в ручной клади

Раньше запрет на путешествие в самолетах с острыми предметами был более строгим. Их разрешалось размещать только в багаже.

Однако в 2024 году можно брать с собой в ручной клади следующие вещи:

  • ножницы с длиной режущего полотна менее 6 см;
  • ножи с закругленным режущим полотном такой же длины;
  • пластиковые столовые приборы (вилки);
  • спицы для вязания из дерева;
  • одноразовые станки, признанные безопасными;
  • электробритвы;
  • швейные иглы.

Полностью допустимо провозить лишь несколько острых предметов, остальное решается на усмотрение авиакомпании. Однозначно нельзя провозить с собой в ручной клади следующие предметы:

  1. Станки со съемным лезвием или опасные бритвы;
  2. Канцелярские ножи;
  3. Ледорубы и другие острые предметы для бурения;
  4. Холодное оружие, включая сувенирное;
  5. Мультитулы с ножами;
  6. Ножницы или ножи с режущим полотном более 6 см;
  7. Пилы и топоры;
  8. Штопоры и аналогичные предметы.

Однако данные предметы могут быть оформлены в багаже.

Фото: ideogram.ai
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#Общество#Аэропорт#Туризм#Самолет#Путешествия#Авиация
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