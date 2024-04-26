Что можно взять в ручную кладь в самолет? Рассказываем об основных правилах

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Ручная кладь — это вещи, которые можно взять с собой на борт и которые хранятся в специальных отсеках над сиденьями или под ними. Есть ограничения по весу — обычно от 5 до 10 кг, а также по габаритам, пишут наши коллеги из издания «Восток-Медиа».
Узнать допустимый объем ручной клади можно во время покупки авиабилета. Требования у разных авиакомпаний отличаются, например, у «Победы» размер ручной клади 36 см х 30 см х 27 см. У других перевозчиков все зависит от выбранного тарифа.
По правилам рюкзаки и сумки в отсеках ручной клади должны быть мягкими и гибкими, не иметь жесткие ручки или сумки. Если у сотрудников авиакомпании возникнут сомнения, то они могут провести дополнительную проверку или настоять на перевозе ваших вещей в багажном отделении.
Пассажиры могут взять с собой в салон воздушного судна еще некоторые предметы. Обычно список разрешенных вещей у каждой компании свой, но чаще всего, он включает небольшую дамскую сумочку или портфель, верхнюю одежду, детское питание и коляски, а также спортивный и музыкальный инвентарь. Специалисты рекомендуют перед путешествием уточнить правила у конкретного перевозчика.
Однако есть ограничения по перевозке опасных предметов, например, электроники или жидкости.
На борту самолета можно провозить в общей сложности до 1 л жидкостей — это могут быть как косметические средства наподобие гелей для душа и шампуней, так и питьевая вода. Но все они должны быть упакованы в емкости объемом не более 100 мл и прозрачные пластиковые пакеты, чтобы было видно содержимое.
При провозе в ручной клади допускается брать с собой твердые продукты или желеобразные вещества, если вы соблюдаете общие правила. Но алкоголь провозить таким образом нельзя, за исключением случаев его покупки в duty-free — при этом упаковка не должна быть повреждена.
Провоз лекарств и косметики в ручной клади ограничен. Исключение составляют срочно необходимые медицинские препараты с соответствующими документами. Большие спортивные принадлежности и инструменты перевозятся как багаж, однако музыкальные инструменты могут быть провезены в салоне самолета — все зависит от перевозчика и размеров вещей.
Раньше запрет на путешествие в самолетах с острыми предметами был более строгим. Их разрешалось размещать только в багаже.
Однако в 2024 году можно брать с собой в ручной клади следующие вещи:
Полностью допустимо провозить лишь несколько острых предметов, остальное решается на усмотрение авиакомпании. Однозначно нельзя провозить с собой в ручной клади следующие предметы:
Однако данные предметы могут быть оформлены в багаже.