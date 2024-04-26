Что можно взять в ручную кладь в самолет? Рассказываем об основных правилах

Ручная кладь — это вещи, которые можно взять с собой на борт и которые хранятся в специальных отсеках над сиденьями или под ними. Есть ограничения по весу — обычно от 5 до 10 кг, а также по габаритам, пишут наши коллеги из издания «Восток-Медиа».