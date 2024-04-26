properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Начальник филиала «Вкусно и точка» в Перми не отпускал работницу на похороны

Директор филиала «Вкусно и точка» в Перми не отпускал сотрудницу на похороны дедушки

26 апреля 2024, 06:09
Фото: properm.ru

Начальник филиала «Вкусно и точка» в Перми не отпускал работницу на похороны

По словам девушки, он сказал, что дедушка не является близким родственником. Сам директор имеет иное мнение.

Сотрудницу ресторана быстрого питания «Вкусно и точка», находящегося в пермском ЦУМе (Ленина, 45), 19-летнюю Алену, не отпустили на похороны дедушки. Директор филиала Сергей Пасека заявил ей, что дедушка — это не близкий родственник.

В итоге Алена с трудом выпросила один выходной день, хотя по закону в случае похорон дедушки ей полагается три дня. Но и на похоронах девушке постоянно звонили с работы, и она выключила телефон, пишет Telegram-канал Ural Mash. После случившегося в знак протеста из филиала «Вкусно и точки» уволились несколько человек. Сам Сергей сообщил Ural Mash, что был готов дать Алене выходной, если она покажет свидетельство о смерти. Но девушка говорит, что услышала от мужчины только категорический отказ, после чего он ушел, не дав ей возразить.

Согласно ст. 128 Трудового кодекса РФ, работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы в связи со смертью близкого родственника. Для этого нужно написать заявление на имя руководителя и приложить копию свидетельства о смерти.

Экс-сотрудники филиалов «Вкусно и точка» отзываются о Сергее Пасека, как о руководителе, который с трудом поддерживает дружескую атмосферу в коллективе. Еще несколько лет назад во время рабочих смен он позволял себе грубые высказывания в адрес работников и оскорбления. Как рассказала Properm.ru одна из бывших сотрудниц, мужчина нередко кричал на подчиненных так, что это слышали посетители. При этом Пасека никогда не извинялся за свое поведение, и ситуация регулярно повторялась.

Читайте также:
С начала года из больницы Тверье часто увольняются врачи. Что говорят в МинздравеБолее 300 жителей Пермского края пострадали от клещей с начала сезонаБывшему вице-премьеру правительства Прикамья ужесточили приговор
#Общество#Пермь#Трудовой кодекс#Фастфуд#Трудовые права
Подпишитесь
Сколько детских садов, школ и бассейнов должно быть в вашем микрорайоне? Объясняем
Сегодня, 05:57
Назван размер взяток, полученных экс-замминистром обороны. Сумма огромная
Сегодня, 05:36
С начала года из больницы Тверье часто увольняются врачи. Что говорят в Минздраве
Сегодня, 04:53
В Пермском крае на директора спортивной школы завели дело за работу без лицензии
Сегодня, 03:35
Бабушка подростка, обвиняемого в убийстве девушки в Прикамье, рассказала о внуке
Сегодня, 04:33
Потепление до +22° и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на выходные
Сегодня, 02:45
"