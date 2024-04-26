Директор филиала «Вкусно и точка» в Перми не отпускал сотрудницу на похороны дедушки

В итоге Алена с трудом выпросила один выходной день, хотя по закону в случае похорон дедушки ей полагается три дня. Но и на похоронах девушке постоянно звонили с работы, и она выключила телефон, пишет Telegram-канал Ural Mash. После случившегося в знак протеста из филиала «Вкусно и точки» уволились несколько человек. Сам Сергей сообщил Ural Mash, что был готов дать Алене выходной, если она покажет свидетельство о смерти. Но девушка говорит, что услышала от мужчины только категорический отказ, после чего он ушел, не дав ей возразить.