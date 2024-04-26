Директор филиала «Вкусно и точка» в Перми не отпускал сотрудницу на похороны дедушки

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Published Сегодня, 06:09
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Сотрудницу ресторана быстрого питания «Вкусно и точка», находящегося в пермском ЦУМе (Ленина, 45), 19-летнюю Алену, не отпустили на похороны дедушки. Директор филиала Сергей Пасека заявил ей, что дедушка — это не близкий родственник.
В итоге Алена с трудом выпросила один выходной день, хотя по закону в случае похорон дедушки ей полагается три дня. Но и на похоронах девушке постоянно звонили с работы, и она выключила телефон, пишет Telegram-канал Ural Mash. После случившегося в знак протеста из филиала «Вкусно и точки» уволились несколько человек. Сам Сергей сообщил Ural Mash, что был готов дать Алене выходной, если она покажет свидетельство о смерти. Но девушка говорит, что услышала от мужчины только категорический отказ, после чего он ушел, не дав ей возразить.
Согласно ст. 128 Трудового кодекса РФ, работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы в связи со смертью близкого родственника. Для этого нужно написать заявление на имя руководителя и приложить копию свидетельства о смерти.
Экс-сотрудники филиалов «Вкусно и точка» отзываются о Сергее Пасека, как о руководителе, который с трудом поддерживает дружескую атмосферу в коллективе. Еще несколько лет назад во время рабочих смен он позволял себе грубые высказывания в адрес работников и оскорбления. Как рассказала Properm.ru одна из бывших сотрудниц, мужчина нередко кричал на подчиненных так, что это слышали посетители. При этом Пасека никогда не извинялся за свое поведение, и ситуация регулярно повторялась.