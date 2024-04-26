Египетская авиакомпания продлила полетную программу из Перми в Египет

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Египетский авиаперевозчик AlMarsia Universal Airlines продлил чартерную программу из Перми на курорт Шарм-эль-Шейх до 24 мая. Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье» со ссылкой данные онлайн-табло аэропорта Большое Савино.
Следующий рейс в египетский курорт состоится в четверг, 2 мая. Длительность пути составит пять часов, тип воздушного суда — Airbus A321. Всего в течение мая по данному направлению запланировано три рейса.
Напомним, что туроператоры Coral и Sunmar планируют продлить полетные программы из Перми на египетский курорт Шарм-эль-Шейх до 6 августа.