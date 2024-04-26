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Египетская авиакомпания продлила полетную программу из Перми в Египет

Египетская авиакомпания продлила полетную программу из Перми в Египет

26 апреля 2024, 12:54
Фото: unsplash.com
Ближайший рейс на известный египетский курорт состоится 2 мая.

Египетский авиаперевозчик AlMarsia Universal Airlines продлил чартерную программу из Перми на курорт Шарм-эль-Шейх до 24 мая. Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье» со ссылкой данные онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Следующий рейс в египетский курорт состоится в четверг, 2 мая. Длительность пути составит пять часов, тип воздушного суда — Airbus A321. Всего в течение мая по данному направлению запланировано три рейса.

Напомним, что туроператоры Coral и Sunmar планируют продлить полетные программы из Перми на египетский курорт Шарм-эль-Шейх до 6 августа.

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#Пермь#Туристы#Курорт#Авиаперевозчик#Египет#Рейс#Полетная программа#Чартерная программа#Airbus A321#AlMarsia Universal Airlines
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