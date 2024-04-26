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Глава РЭО Буцаев сообщил о строительстве двух экотехнопарков в Крыму в 2024 году

Глава РЭО Буцаев сообщил о строительстве двух экотехнопарков в Крыму в 2024 году

26 апреля 2024, 10:54
Фото: reo.ru
Делегаты Российского экологического оператора (РЭО) под руководством генерального директора компании Дениса Буцаева совершили рабочую поездку на объекты обращения с отходами в Крыму. В результате запуска новых предприятий в регионе в конце текущего года будет создано 500 рабочих мест.

В ходе встречи с главой региона Сергеем Аксеновым представители РЭО обсудили ход строительства объектов в Сакском и Белогорском районах, где уже начат монтаж оборудования. По плану объекты будут полностью построены в 3-м квартале и запущены осенью текущего года. Мощность обработки на них составит 700 тысяч твердых коммунальных отходов (ТКО) в год, пишет 56orb.ru.

Гендиректор РЭО также сообщил о планируемом запуске еще одного объекта, который находится в Ленинском районе Республики Крым. Экотехнопарк введут в эксплуатацию в 2025 году. Эти действия позволят региону достичь целей нацпроекта «Экология» на 5 лет раньше срока, установленного указом президента РФ № 474. Уточним, что речь идет о таких показателях, как 100 процентов обработки ТКО и снижение на 50 процентов объема захоронения отходов на мусорных полигонах.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена в соответствии с указом президента РФ от 14 января 2019 года с целью создания в России комплексной системы обращения с ТКО. Деятельность компании направлена на сокращение объема захоронения мусора на полигонах и снижение экологической нагрузки на население. В рамках нацпроекта «Экология» все регионы страны должны к 2030 году достичь сортировки 100%-ного объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Эти задачи могут быть выполнены при условии построения в стране экономики замкнутого цикла.

#Общество
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