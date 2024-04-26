Глава РЭО Буцаев сообщил о строительстве двух экотехнопарков в Крыму в 2024 году

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена в соответствии с указом президента РФ от 14 января 2019 года с целью создания в России комплексной системы обращения с ТКО. Деятельность компании направлена на сокращение объема захоронения мусора на полигонах и снижение экологической нагрузки на население. В рамках нацпроекта «Экология» все регионы страны должны к 2030 году достичь сортировки 100%-ного объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Эти задачи могут быть выполнены при условии построения в стране экономики замкнутого цикла.