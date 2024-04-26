Главные тренды нового свадебного сезона назвали в Подмосковье

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
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Updated Сегодня, 18:02
Все больше пар предпочитают проводить свои торжества на свежем воздухе. Особой популярностью пользуются места у воды. Также новым трендом этого сезона является фуршетная форма свадебного банкета, которая заменяет долгие застолья. Еще одной новинкой стала возможность проведения вечерних или ночных выездных регистраций, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Сейчас мы наблюдаем красивые и современные церемонии не только в загсе, но и в других местах. Поэтому, несмотря на то, что мы являемся агентством, мы всегда рекомендуем посетить загс — сейчас там очень красиво», — отметила Юлия.
Основным цветом нового свадебного сезона стал персиковый. Он символизирует теплоту и стремление к любви.