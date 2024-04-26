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Как питание влияет на работу мозга и психическое здоровье

Как питание влияет на работу мозга и психическое здоровье

26 апреля 2024, 08:44
Фото: ideogram.ai
В исследовании Биобанка Великобритании приняли участие почти 182 тыс. человек.

Результаты анализа данных о питании и состоянии здоровья показали, что разнообразное и сбалансированное питание улучшает когнитивные функции и способствует увеличению объема серого вещества в мозге. В исследовании UK BiobanK приняли участие почти 182 тыс. человек, сообщило издание newia.ru со ссылкой на журнал Nature.

Как проходило исследование

В анализе данных о питании приняли участие 181 990 участников Биобанка Великобритании. Целью ученых было сопоставить пищевые предпочтения с физическими показателями, в числе которых биомаркеры обмена веществ в крови, генетика, когнитивные функции, визуализация мозга.

Исследование прошло в формате онлайн-анкетирования. Так, все продукты были разделены на 10 категорий, таких как мясо, фрукты и алкоголь. Для структуризации данных использовался искусственный интеллект.

Во ходе обработки данных были сгенерированные четыре подтипа питания: 1) с пониженным содержанием крахмала или абсолютно без крахмала (I подтип), 2) вегетарианский (II подтип), 3) с высоким содержанием белка и низким содержанием клетчатки (III подтип), 4) сбалансированный (IV подтип).

Следующим этапом исследования стало соотношения подтипа питания с показателями когнитивных функций и психического здоровья.

Результаты

Эксперимент продемонстрировал тот факт, что у участников с полноценным и сбалансированным типом питания (IV подтип) наблюдаются высокие показатели по когнитивным функциям и количеству серого вещества в мозге. Помимо высоких умственных показателей, у этих же участников зафиксировано лучшее психическое здоровье. Отмечается, что у остальных участников, чей рацион питания скуднее, когнитивные показатели и психоэмоциональное состояние несколько хуже.

При этом, если меньше есть сладкого и жирного, то организм человека сам начинает тяготеть к здоровой пище. Как утверждает автор исследования профессор Цзяньфэн Фэн из Уорикского университета, формирование предпочтения к здоровой пище следует с детства, поскольку именно сбалансированное и здоровое питание оказывают влияние на развитие ребенка.

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#Питание#Сбалансированное питание#Серое вещество#Подтип питания#Психическое здоровье#Развитие ребенка
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