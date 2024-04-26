Как питание влияет на работу мозга и психическое здоровье

При этом, если меньше есть сладкого и жирного, то организм человека сам начинает тяготеть к здоровой пище. Как утверждает автор исследования профессор Цзяньфэн Фэн из Уорикского университета, формирование предпочтения к здоровой пище следует с детства, поскольку именно сбалансированное и здоровое питание оказывают влияние на развитие ребенка.