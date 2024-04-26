Какие акции добавить в портфель? Разбираем популярные инвестидеи

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Это радует одних инвесторов, но вызывает сомнения у других, которые опасаются сильной коррекции. Однако аналитики Freedom Finance Global смотрят с оптимизмом на фондовый рынок США и разделяют мнение предпринимательницы Мелоди Хобсон: «Самый большой риск — не рисковать». С аналитиками брокерской компании выясняли, какие акции стоит добавить в свой инвестиционный портфель.
Технологический сектор продолжает показывать позитивную динамику. Продукты, основанные на искусственном интеллекте, переходят в активную стадию монетизации, что открывает новые источники дохода для разработчиков и инвесторов. Развитие полупроводникового сегмента также выступает драйвером роста, которое дополнительно стимулируется увеличением государственных программ поддержки и финансирования из национальных фондов.
«Мы прогнозируем повышение интереса инвесторов к акциям компаний, которые непосредственно применяют ИИ в своих продуктах. В первую очередь, это касается представителей сегмента программного обеспечения. Во второй половине 2024 года ожидается рост котировок акций компаний, предоставляющих решения для автомобильной промышленности, так как этот сектор активно внедряет инновационные технологии, включая ИИ», — считают аналитики Freedom Finance Global.
Среди потенциальных бенефициаров продолжающегося тренда на внедрение искусственного интеллекта аналитики выделяют Nvidia (NVDA), которая не только выпускает чипы, но и программное обеспечение и сервисы в сфере ИИ. Котировки компании только за этот год выросли на 63%. Также можно обратить внимание на конкурента Nvidia — AMD (AMD). Сильная коррекция котировок AMD в марте–апреле открывает хорошую возможность для покупки. Компания считается одним из лидеров рынка полупроводниковой промышленности США и чипов для игровых консолей.
Среди перспективных инвестиционных идей аналитики Freedom Finance Global выделяют Китай. Государственная поддержка экономики и улучшение фундаментальных факторов экономики, что создаёт потенциал для роста котировок до конца 2024 года.
«Ухудшение отношений с США в технологической сфере, вероятно, приведёт к ещё более активной правительственной поддержке отечественных высокотехнологичных отраслей», — отмечают в брокерской компании.
Одним из лидеров китайского технологического сегмента считается Baidu (BIDU), специализирующаяся на услугах в Интернет-секторе и разработках в сфере искусственного интеллекта. Основанная в 2000 году как поисковая система, Baidu диверсифицировала свой бизнес и на данный момент трансформируется в ведущего провайдера ИИ-решений в Китае. Компания начинает получать первую выгоду от масштабирования своего ИИ-направления: в середине апреля Baidu заявила о достижении числа пользователей ее чат-бота Ernie (аналог ChatGPT) до 200 млн. Успехи компании в искусственном интеллекте способны привести к быстрому росту финансовых показателей в ближайшие кварталы и, соответственно, существенному росту котировок.
Также улучшение макроданных КНР вместе с приверженностью китайских властей расширить господдержку внутреннего спроса может положительно сказаться на секторе электронной коммерции в Китае, одним из основных игроков в котором является PDD Holdings (PDD). Это китайская компания, управляющая мобильными платформами электронной коммерции Pinduoduo в КНР и Temu за рубежом. Бизнес-модель PDD остается высококонкурентной на отечественном рынке.
Мир инвестиций расширяется, и россияне всё чаще обращают внимание на зарубежные рынки. На данный момент покупать акции иностранных компаний через российского брокера будет рискованно. К тому же это доступно только для квалифицированных инвесторов. Продолжить инвестировать в активы международного рынка можно, открыв счет у зарубежного брокера, готового принимать на обслуживание россиян. Эксперты Freedom Finance Global рекомендуют инвесторам присмотреться к брокерам из стран с дружественной юрисдикцией, что позволяет снизить потенциальные риски. Среди популярных направлений — Армения, ОАЭ, Турция и Казахстан.
Инвесторы все чаще выбирают Казахстан для открытия счетов из-за развитой финансовой инфраструктуры и возможности дистанционного открытия счета. Также отсутствие языкового барьера делают Казахстан привлекательной альтернативой.