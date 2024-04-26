Какие акции добавить в портфель? Разбираем популярные инвестидеи

Одним из лидеров китайского технологического сегмента считается Baidu (BIDU), специализирующаяся на услугах в Интернет-секторе и разработках в сфере искусственного интеллекта. Основанная в 2000 году как поисковая система, Baidu диверсифицировала свой бизнес и на данный момент трансформируется в ведущего провайдера ИИ-решений в Китае. Компания начинает получать первую выгоду от масштабирования своего ИИ-направления: в середине апреля Baidu заявила о достижении числа пользователей ее чат-бота Ernie (аналог ChatGPT) до 200 млн. Успехи компании в искусственном интеллекте способны привести к быстрому росту финансовых показателей в ближайшие кварталы и, соответственно, существенному росту котировок.