Медики Перми — о решении Минздрава убрать антибиотики из стандарта лечения ОРВИ

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Министерство здравоохранения РФ приняло решение убрать антибиотики и гормоны из стандарта лечения ОРВИ. Аргументируется такая позиция бесполезностью антибиотиков против вирусных заболеваний и повышением резистентности бактерий при их постоянном применении. Профессор кафедры поликлинической терапии ПГМУ Наталья Корягина назвала такую меру целесообразной терапевтической практике.
По словам Корягиной, ввиду новых исследований в медицине со стечением времени корректируются схемы лечения ОРВИ. Так, основной терапией вирусных инфекций является противовирусная терапия.
«Только при присоединении бактериальной флоры назначаются антибактериальные препараты. Если у пациента возникли бактериальные осложнения такие как тонзиллит или ангина, бронхит или пневмония, в этом случае врачи прибегают к клиническим рекомендациям по соответствующей нозологии», рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края.
При подозрении на появление бактериальной флоры при ОРВИ проводится оценка лабораторных показателей с помощью общего анализа крови. Профессор отмечает, что маркеры показателей воспаления вирусной или бактериальной инфекции используются совершенно разные. Только после этого выбирается тактика по антибактериальной терапии.
Эксперт обращает внимание, что зачастую пациенты начинают принимать антибиотики до назначения врача. Из-за бесконтрольного применения этих препаратов на территории России, Европы, Индии возникают штаммы бактерий, резистентных к воздействию обычной терапии.