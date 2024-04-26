Медики Перми — о решении Минздрава убрать антибиотики из стандарта лечения ОРВИ

«Только при присоединении бактериальной флоры назначаются антибактериальные препараты. Если у пациента возникли бактериальные осложнения такие как тонзиллит или ангина, бронхит или пневмония, в этом случае врачи прибегают к клиническим рекомендациям по соответствующей нозологии», рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края.