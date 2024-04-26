Мужчина в Уинском получил срок за хранение взрывчатых веществ

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:52
Ординский районный суд (постоянное судебное присутствие в с. Уинское) вынес приговор 58-летнему местному жителю. Мужчине вынесен приговор, сообщают в прокуратуре Прикамья.
Обвиняемый незаконно хранил дома в трех металлических банках промышленно изготовленный бездымный порох массой более 460 граммов.
Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).
Суд назначил гражданину наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием в доход государства 5% заработка. Приговор суда в законную силу не вступил.