properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Мужчина в Уинском получил срок за хранение взрывчатых веществ

Мужчина в Уинском получил срок за хранение взрывчатых веществ

26 апреля 2024, 09:51
Фото: 1MI
Он хранил в трех металлических банках порох

Ординский районный суд (постоянное судебное присутствие в с. Уинское) вынес приговор 58-летнему местному жителю. Мужчине вынесен приговор, сообщают в прокуратуре Прикамья.

Обвиняемый незаконно хранил дома в трех металлических банках промышленно изготовленный бездымный порох массой более 460 граммов.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Суд назначил гражданину наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием в доход государства 5% заработка. Приговор суда в законную силу не вступил.

Читайте также:
Житель Сивы зарезал свою бывшую жену на почве ревностиЖелезнодорожник из Гремячинска нарезал рельсы на куски и сдал их на металлоломИзъято более 4 килограмма гашиша. В Кунгуре судят наркоторговца из Екатеринбурга
#Происшествия#Суд#Криминал#Уинское
Подпишитесь
После публикации Properm.ru Минобр передумал расселять корпус колледжа «Оникс»
Сегодня, 09:25
В Перми расселили на время ремонта большую часть детской поликлиники на ул. Грачева
Сегодня, 10:17
Во «Вкусно — и точка» рассказали о случае с отказом отпустить пермячку на похороны
Сегодня, 11:14
В Перми через месяц начнется реконструкция путепровода на Карпинского. Что изменится?
Сегодня, 09:21
В Перми второй день не могут найти мать и дочь, ушедших из дома
Сегодня, 08:58
Пермский край может накрыть «ржавый» дождь
Сегодня, 07:13
"