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Published Сегодня, 10:40

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Updated Сегодня, 10:42

На заводе в Мурманске рассказали, почему асфальт сходит со снегом

26 апреля 2024, 10:40
На заводе в Мурманске рассказали, почему асфальт отклеивается от снега на дорогах после зимы. Алла Кустовая, начальник лаборатории завода, объяснила, что проблемы начинаются еще на стадии проектирования.

Неправильно рассчитывается нагрузка, и это влияет на качество асфальта. Сейчас несколько проектов находятся на пересогласовании, потому что указанный в техническом задании асфальт не выдерживает предполагаемую нагрузку, пишет nord-news.ru.

Завод производит разные виды асфальтобетонной смеси и работает по новым стандартам. Лаборатория имеет возможность частично протестировать асфальт, например, проверить его на нагрузку колеса. Если асфальт не соответствует стандартам, то он будет подвержен образованию колеи.

Асфальт также проверяется после укладки на дорогу. Это делается, чтобы определить, кто несет ответственность за недолговечность дороги. Гарантийные обязательства сохраняются, и если были нарушены технологии укладки асфальта, то виновный должен устранить дефекты за свой счет. Гарантийный срок составляет 4 года.

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