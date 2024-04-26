На заводе в Мурманске рассказали, почему асфальт сходит со снегом

На заводе в Мурманске рассказали, почему асфальт отклеивается от снега на дорогах после зимы. Алла Кустовая, начальник лаборатории завода, объяснила, что проблемы начинаются еще на стадии проектирования.