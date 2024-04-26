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Назван размер взяток, полученных экс-замминистром обороны Тимуром Ивановым

Назван размер взяток, полученных экс-замминистром обороны. Сумма огромная

26 апреля 2024, 05:36
Фото: t.me/moscowcourts

Назван размер взяток, полученных экс-замминистром обороны Тимуром Ивановым

Сейчас Иванов находится в СИЗО.

Силовики считают, что общая сумма взяток, которую получил экс-замминистра обороны Тимур Иванов, составляет 1,185 млрд рублей. Такую сумму он получил в период с 2018 по 2023 годы от соучредителя компании ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина. Фомин и Иванов находятся в СИЗО, сообщает VSE42.RU со ссылкой на «КоммерсантЪ». При этом общий коррупционный доход Иванова может быть больше в 10 раз.

Тимура Иванова задержали 23 апреля, позже его отправили под арест, сняли с поста замминистра. Счета Иванова арестованы, как и счета его жены, бывших жен, всех его детей. Сам Иванов вину не признает.

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#Общество#Суд#Возле кормушки#Коррупция#Взятки
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