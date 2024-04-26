Назван размер взяток, полученных экс-замминистром обороны. Сумма огромная

Силовики считают, что общая сумма взяток, которую получил экс-замминистра обороны Тимур Иванов, составляет 1,185 млрд рублей. Такую сумму он получил в период с 2018 по 2023 годы от соучредителя компании ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина. Фомин и Иванов находятся в СИЗО, сообщает VSE42.RU со ссылкой на «КоммерсантЪ». При этом общий коррупционный доход Иванова может быть больше в 10 раз.