Опекун девочки из Соликамска пытается отсудить миллион у обвиняемой в убийстве матери

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
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Updated Сегодня, 15:58
Соликамская городская прокуратура подала иск в интересах 9-летней девочки, мать которой убила ее отца. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.
Прокуратура провела проверку по обращению опекуна 9-летней девочки о защите ее прав в связи с гибелью отца и взыскании компенсации морального вреда. Заявитель указал, что ребенок явился невольным свидетелем особо тяжкого преступления. В ходе возникшего конфликта между родителями девочки, ее мать нанесла удар ножом в сердце супругу, от которого последний скончался в больнице. В настоящее время женщине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Прокурором интересах несовершеннолетней предъявлено исковое заявление о взыскании морального вреда в размере 1 млн рублей с обвиняемой, которое вместе с уголовным делом направлено в суд для рассмотрения по существу. Рассмотрение исковых требований прокуратуры находится на контроле.
20 февраля этого года в одной из квартир в Соликамске, во время распития спиртного между супругами на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла удар ножом в область тела своему 35-летнему супругу. В результате полученного ранения мужчина в тот же день скончался в больнице.
Канал Mash сообщал, что убийца — сотрудница соликамского отделения МФЦ. Во время разговора 35-летний Алексей усомнился в том, что его жена, 33-летняя Юлия, любит его и поставил под вопрос ее верность. Женщина возмутилась и пырнула мужчину ножом в живот, после чего вызвала бригаду скорой помощи. Алексея спасти не удалось, он скончался на операционном столе.