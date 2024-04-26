Откуда пермячка, которую нашли убитой в лесу, знала обвиняемого подростка? Ответ

В тот же день силовики задержали парня 2008 года рождения. Силовики считают, что подросток напился и забил девушку палкой. Он наносил удары по голове и телу. После того, как парень совершил преступление, он попытался скрыться. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.