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Пермячка, которую нашли погибшей, познакомилась с подростком на сайте знакомств

Откуда пермячка, которую нашли убитой в лесу, знала обвиняемого подростка? Ответ

26 апреля 2024, 03:00
Фото: ideogram.ai / соцсети погибшей

Пермячка, которую нашли погибшей, познакомилась с подростком на сайте знакомств

Следователи считают, что парень напился и совершил преступление.

Появились подробности о знакомстве 21-летней Александры Шелунцовой с обвиняемым в ее убийстве. Бабушка 15-летнего парня, которого арестовали, заявила журналистам «КП-Пермь», что Александра познакомилась с подростком на сайте знакомств.

Александра пропала 20 апреля — она ушла из дома, чтобы накопать червей по просьбе отца. Ребенка она оставила дома с родственниками. Больше ее никто не видел, начались поиски, к которым привлекли волонтеров. 23 апреля голое тело девушки нашли в канаве за детским садом. Муж отмечал, что на теле погибшей были следы удушения.

В тот же день силовики задержали парня 2008 года рождения. Силовики считают, что подросток напился и забил девушку палкой. Он наносил удары по голове и телу. После того, как парень совершил преступление, он попытался скрыться. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

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#Пермь#Убийство#Ск#Убийство ребенка
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