Откуда пермячка, которую нашли убитой в лесу, знала обвиняемого подростка? Ответ

Posted Сегодня, 03:00
Published Сегодня, 03:00
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Появились подробности о знакомстве 21-летней Александры Шелунцовой с обвиняемым в ее убийстве. Бабушка 15-летнего парня, которого арестовали, заявила журналистам «КП-Пермь», что Александра познакомилась с подростком на сайте знакомств.
Александра пропала 20 апреля — она ушла из дома, чтобы накопать червей по просьбе отца. Ребенка она оставила дома с родственниками. Больше ее никто не видел, начались поиски, к которым привлекли волонтеров. 23 апреля голое тело девушки нашли в канаве за детским садом. Муж отмечал, что на теле погибшей были следы удушения.
В тот же день силовики задержали парня 2008 года рождения. Силовики считают, что подросток напился и забил девушку палкой. Он наносил удары по голове и телу. После того, как парень совершил преступление, он попытался скрыться. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.