Перед майскими праздниками в Перми вырос спрос на товары для рыбалки

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В конце апреля и начале мая пермяки начинают чаще выбираться на природу, чтобы порыбачить. По статистике, в этот период растут продажи рыболовного инвентаря на сайте «Авито», отмечают аналитики сервиса.
В апреле текущего года продажи удочек на «Авито» в Перми выросли на 7% по сравнению с прошлым. В среднем здесь можно найти новую удочку за 2,1 тыс. рублей, а бывшую в употреблении — за 1,5 тыс. рублей. В редких случаях можно найти дешевле — новую за 600, а б/у — за 300 рублей.
Также выросли продажи спиннингов — на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В среднем спиннинг на «Авито» можно купить за 6,6 тыс. рублей. Хотя можно найти эксклюзивные варианты — например, японский спиннинг ручной работы за 70 тыс. рублей. Авторы объявления предлагают товар с доставкой по России. Японский спиннинг предназначен для ловли ставриды и входит в лимитированную серию, но в российской действительности его можно использовать для ловли спортивного окуня.
Длина японского спиннинга 190 см, вес 43 грамма. Вся фурнитура на бланк приделана вручную, включая надписи. В комплекте идет чехол, упаковка и жесткий тубус. «Торга нет и не будет никогда», — подытоживает продавец.