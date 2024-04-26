Перед майскими праздниками в Перми вырос спрос на товары для рыбалки

Также выросли продажи спиннингов — на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В среднем спиннинг на «Авито» можно купить за 6,6 тыс. рублей. Хотя можно найти эксклюзивные варианты — например, японский спиннинг ручной работы за 70 тыс. рублей. Авторы объявления предлагают товар с доставкой по России. Японский спиннинг предназначен для ловли ставриды и входит в лимитированную серию, но в российской действительности его можно использовать для ловли спортивного окуня.