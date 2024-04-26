Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует клиентов о времени работы офисов

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
27 апреля, в субботу — офисы обслуживания клиентов работают:
28, 29, 30 апреля, 1 мая — выходные дни.
В выходные и праздничные дни клиенты — юридические лица могут воспользоваться личным кабинетом на сайте компании. Сервис предлагает широкий спектр возможностей по обслуживанию в режиме онлайн, включая проведение оплаты услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, контроль переданных показаний и выгрузку бухгалтерской документации. Для регистрации можно просто перейти по ссылке и кликнуть по кнопке «Регистрация». Если у вас уже есть логин и пароль, то воспользуйтесь ими для входа в личный кабинет. Подробные видеоинструкции по использованию личного кабинета можно найти на официальном ютьюб-канале компании.
Если вы физическое лицо, у вас есть возможность зарегистрировать личный кабинет на сайте вашего расчетно-кассового центра, адрес которого указан в вашей квитанции.