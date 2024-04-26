properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует клиентов о времени работы офисов

26 апреля 2024, 11:13
Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет клиентов с наступающим Праздником Весны и Труда и информирует о режиме работы офисов продаж и обслуживания клиентов (ОПиОК) в Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском в праздничные и выходные дни.

27 апреля, в субботу — офисы обслуживания клиентов работают:

  • г. Пермь (ул. Сибирская, 67) с 8:00 до 17:00;
  • г. Чайковский (ул. Советская, 2/6) с 8:00 до 16:00;
  • г. Березники (ул. Юбилейная, 17) с 8:30 до 17:30;
  • г. Лысьва (ул. Смышляева, д. 25) с 8:00 до 17:00.

28, 29, 30 апреля, 1 мая — выходные дни.

В выходные и праздничные дни клиенты — юридические лица могут воспользоваться личным кабинетом на сайте компании. Сервис предлагает широкий спектр возможностей по обслуживанию в режиме онлайн, включая проведение оплаты услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, контроль переданных показаний и выгрузку бухгалтерской документации. Для регистрации можно просто перейти по ссылке и кликнуть по кнопке «Регистрация». Если у вас уже есть логин и пароль, то воспользуйтесь ими для входа в личный кабинет. Подробные видеоинструкции по использованию личного кабинета можно найти на официальном ютьюб-канале компании.

Если вы физическое лицо, у вас есть возможность зарегистрировать личный кабинет на сайте вашего расчетно-кассового центра, адрес которого указан в вашей квитанции.

#Новости компаний#Общество
Подпишитесь
После публикации Properm.ru Минобр передумал расселять корпус колледжа «Оникс»
Сегодня, 09:25
В Перми расселили на время ремонта большую часть детской поликлиники на ул. Грачева
Сегодня, 10:17
Во «Вкусно — и точка» рассказали о случае с отказом отпустить пермячку на похороны
Сегодня, 11:14
В Перми через месяц начнется реконструкция путепровода на Карпинского. Что изменится?
Сегодня, 09:21
В Перми второй день не могут найти мать и дочь, ушедших из дома
Сегодня, 08:58
Пермский край может накрыть «ржавый» дождь
Сегодня, 07:13
"