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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Фото из Белгородской области, где был дождь с песком

Пермский край может накрыть «ржавый» дождь

26 апреля 2024, 07:13
Фото: Bel.ru
Фото из Белгородской области, где был дождь с песком

Пермский край в субботу 27 апреля может накрыть «ржавый» дождь

Все из-за пыли из Африки.

Пермский край в выходные может накрыть «ржавый» дождь. Синоптик Андрей Шихов считает, что если в регионе и пройдет такой дождь, то он не будет масштабным, как в других субъектах РФ, сообщает Telegram-канал «Большая Пермь».

Ранее в центре погоды «Фобос» говорили, что в пятницу пыльный шлейф из Африки достигнет Поволожья, в субботу он достигнет Южного и Среднего Урала. Ранее из-за пыли из Африки прошел желтый дождь в Крыму и Белгороде, на улицах остался налет.

В выходные 27 и 28 апреля в Прикамье будет тепло, но дождливо. Осадки ожидаются в течение двух дней.

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#Пермь#Погода
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