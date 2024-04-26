Пермский край может накрыть «ржавый» дождь

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Пермский край в выходные может накрыть «ржавый» дождь. Синоптик Андрей Шихов считает, что если в регионе и пройдет такой дождь, то он не будет масштабным, как в других субъектах РФ, сообщает Telegram-канал «Большая Пермь».
Ранее в центре погоды «Фобос» говорили, что в пятницу пыльный шлейф из Африки достигнет Поволожья, в субботу он достигнет Южного и Среднего Урала. Ранее из-за пыли из Африки прошел желтый дождь в Крыму и Белгороде, на улицах остался налет.
В выходные 27 и 28 апреля в Прикамье будет тепло, но дождливо. Осадки ожидаются в течение двух дней.