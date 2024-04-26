Пермяк упал на нож, но обвинил в нападении возлюбленную

Добрянец признался, что оговорил возлюбленную из-за ссоры, так как был зол на нее. Сейчас возбуждено уголовное дело за ложный донос. Мужчину грозит штраф до 120 тыс. рублей, до 480 часов обязательных работ, до двух лет принудительных работ, либо реальное лишение свободы на срок до двух лет.