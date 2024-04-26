Пермяк упал на нож, но обвинил в нападении возлюбленную

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Жителя Добрянки подозревают в ложном доносе. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, 41-летний мужчина обратился в полицию, заявив, что во время ссоры сожительница ударила его ножом в живот. Его предупредили об ответственности за ложный донос, но добрянец настаивал на своей версии.
Проверка показала, что мужчина оговорил возлюбленную. В день, когда он получил ранение, подозреваемый был один дома. Он упал на нож, который держал в руке, запнувшись об порог.
Добрянец признался, что оговорил возлюбленную из-за ссоры, так как был зол на нее. Сейчас возбуждено уголовное дело за ложный донос. Мужчину грозит штраф до 120 тыс. рублей, до 480 часов обязательных работ, до двух лет принудительных работ, либо реальное лишение свободы на срок до двух лет.