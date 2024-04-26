Пермяка, севшего за руль под наркотиками, осудили за смерть матери в аварии

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В Прикамье осудили 25-летнего парня за смерть матери. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, в конце ноября 2023 года 25-летний фермер и его мать возвращались из Добрянки, куда ездили продавать свою продукцию.
На Восточном обходе парень не учел дорожные условия при выборе скорости врезался в трактор. В аварии погибла женщина, сидящая на переднем пассажирском сиденье. Оказалось, что водитель был в состоянии наркотического опьянения.
В суде парень согласился, что мог предотвратить аварию, но отрицал, что употреблял наркотики. Он пояснил, что в начале ноября нашел куст конопли в лесу, сорвал его, смешал с табаком и покурил. Однако в день аварии наркотики якобы не употреблял. При этом акт медицинского освидетельствования не подтверждал показания обвиняемого.
Суд первой инстанции приговорил пермяка к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Он попытался обжаловать приговор, но краевой суд не изменил его. При этом мужчине и так было назначено наказание ниже минимального срока.
Статья, по которой его судили, предполагает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.