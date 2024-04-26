Пермяка, севшего за руль под наркотиками, осудили за смерть матери в аварии

В суде парень согласился, что мог предотвратить аварию, но отрицал, что употреблял наркотики. Он пояснил, что в начале ноября нашел куст конопли в лесу, сорвал его, смешал с табаком и покурил. Однако в день аварии наркотики якобы не употреблял. При этом акт медицинского освидетельствования не подтверждал показания обвиняемого.