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Published Сегодня, 09:25

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После публикации Properm.ru Минобр передумал расселять корпус колледжа «Оникс»

После публикации Properm.ru Минобр передумал расселять корпус колледжа «Оникс»

26 апреля 2024, 09:25
Фото: properm.ru
Корпус на Сысольской не будет расселен по другим учебным учреждениям.

Как сообщили Properm.ru в министерстве образования Пермского края, корпус колледжа «Оникс» на ул. Сысольской не будет расформирован. Сейчас рассматриваются «различные варианты размещения групп в соответствии с их профилем и потребностями в современном оснащении мастерских и лабораторий».

Студенты структурного подразделения «Оникс» на Сысольской на протяжении трех лет посещали практические занятия и пользовались материально-технической базой Пермского химико-технологического техникума на улице Ласьвинская в рамках сетевого взаимодействия, — отметили в министерстве.

«На данный момент по каждой группе принимается индивидуальное решение, все вопросы обсуждаются непосредственно с участниками образовательного процесса», — заверили в ведомстве. После встреч с участниками образовательного процесса и директорами учреждений появились варианты размещения студентов как на Сысольской, так и на Ласьвинской.

Окончательное решение будет принято после всех согласований с руководителями образовательных учреждений, педагогами, родителями и студентами. «Цель одна: повышение качества образования обучающихся», — прокомментировал Минобр.

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#Образование#Министерство образования#Среднее образование#Оникс
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