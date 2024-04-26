После публикации Properm.ru Минобр передумал расселять корпус колледжа «Оникс»

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Как сообщили Properm.ru в министерстве образования Пермского края, корпус колледжа «Оникс» на ул. Сысольской не будет расформирован. Сейчас рассматриваются «различные варианты размещения групп в соответствии с их профилем и потребностями в современном оснащении мастерских и лабораторий».
Студенты структурного подразделения «Оникс» на Сысольской на протяжении трех лет посещали практические занятия и пользовались материально-технической базой Пермского химико-технологического техникума на улице Ласьвинская в рамках сетевого взаимодействия, — отметили в министерстве.
«На данный момент по каждой группе принимается индивидуальное решение, все вопросы обсуждаются непосредственно с участниками образовательного процесса», — заверили в ведомстве. После встреч с участниками образовательного процесса и директорами учреждений появились варианты размещения студентов как на Сысольской, так и на Ласьвинской.
Окончательное решение будет принято после всех согласований с руководителями образовательных учреждений, педагогами, родителями и студентами. «Цель одна: повышение качества образования обучающихся», — прокомментировал Минобр.