После публикации Properm.ru Минобр передумал расселять корпус колледжа «Оникс»

Как сообщили Properm.ru в министерстве образования Пермского края, корпус колледжа «Оникс» на ул. Сысольской не будет расформирован. Сейчас рассматриваются «различные варианты размещения групп в соответствии с их профилем и потребностями в современном оснащении мастерских и лабораторий».