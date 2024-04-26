Потепление до +22° и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на выходные

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на выходные. По данным проекта «Метеоролог и я», станет теплее: ночью в большинстве районов около +8°, днем +14…+19°, на юге до +23°. При этом ситуация с осадками будет неприятной — дожди будут лить два дня, возможны грозы и порывы ветра до 18 м/с.