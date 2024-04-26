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Published Сегодня, 02:45

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Updated Сегодня, 02:47

Синоптики: в выходные в Пермском крае потеплеет до +22° и будут лить дожди

Потепление до +22° и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на выходные

26 апреля 2024, 02:45
Фото: properm.ru

Синоптики: в выходные в Пермском крае потеплеет до +22° и будут лить дожди

Теплее всего будет в субботу, в воскресенье температура начнет снижаться.

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на выходные. По данным проекта «Метеоролог и я», станет теплее: ночью в большинстве районов около +8°, днем +14…+19°, на юге до +23°. При этом ситуация с осадками будет неприятной — дожди будут лить два дня, возможны грозы и порывы ветра до 18 м/с.

В субботу по краю ночью +5…+10°, днем +13…+18°, на севере +8…+13°, на юге до +23°. В Перми ночью +7…+9°, днем потеплеет до +20…+22° В воскресенье по краю ночью +10…+15°, днем +12…+17°, на севере до +6…+11°. В Перми ночью +11…+13°, днем +14…+16°.

Ранее синоптики отмечали, что начало мая будет холодным — теплый период, который длился с 20 марта, завершится.

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#Пермь#Погода
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