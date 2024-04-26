Православная гимназия Перми получила предостережение из-за травли ребенка

В ведомстве отметили, что внеплановая проверка учреждения не может быть проведена, поскольку гимназия является частной. Проверка в таких школах может пройти только по решению прокурора. Кроме того, матери ребенка напомнили, что она имеет право обратиться в школу по месту прописки, где ребенка обязаны будут зачислить.