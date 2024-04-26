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Православная гимназия Перми получила предостережение из-за травли ребенка

Православная гимназия Перми получила предостережение из-за травли ребенка

26 апреля 2024, 06:20
Фото: ideogram.ai
Педагог травила школьника из-за его длинных волос.

Министерство образование Пермского края выдало православной гимназии предписание, где педагог начала травлю ребенка из-за его длинных волос. Об этом сообщило издание «Ura.RU» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В адрес министерства поступило официальное обращение от матери мальчика. В адрес гимназии выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, таких как нормы профессиональной этики, условия безопасного пребывания школьников и прочего», — рассказали изданию в министерстве.

В ведомстве отметили, что внеплановая проверка учреждения не может быть проведена, поскольку гимназия является частной. Проверка в таких школах может пройти только по решению прокурора. Кроме того, матери ребенка напомнили, что она имеет право обратиться в школу по месту прописки, где ребенка обязаны будут зачислить.

Ранее сообщалось, что учитель православной гимназии сказала родителю учащегося, что не видит в ребенка ее сына. Так, педагог публично травила гимназиста, а его мать была исключена из родительского чата.

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#Министерство образования#Проверка#Предостережение#Пермская православная гимназия#Длинные волосы#Травля#Нарушение требований#Профессиональная этика#Частная школа
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