Ректором Пермского политеха может стать Антон Петроченков

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Проректор по образовательной деятельности Антон Петроченков может стать ректором, сообщают местные СМИ и источники Properm.ru. Исполняющий обязанности ректора Анатолий Ташкинов покидает пост, учредитель (Минобрнауки РФ) не продляет с ним контракт. Официальная информация появится за сайте вуза завтра.
Анатолий Ташкинов исполнял обязанности ректора ПНИПУ с августа 2011 года.
Доктор технических наук, профессор Антон Петроченков до того, как стать проректором (в 2022 году), был заведующим кафедрой микропроцессорных средств автоматизации электротехнического факультета ПНИПУ. Антон Петроченков работает в Политехе почти четверть века, он является Почетным работником сферы образования (сфера научных интересов — интеллектуализация электротехнических комплексов и систем), многодетный отец.