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Ректором Пермского политеха может стать Антон Петроченков

Ректором Пермского политеха может стать Антон Петроченков

26 апреля 2024, 11:54
Фото: ПНИПУ
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) планируется смена руководителя.

Проректор по образовательной деятельности Антон Петроченков может стать ректором, сообщают местные СМИ и источники Properm.ru. Исполняющий обязанности ректора Анатолий Ташкинов покидает пост, учредитель (Минобрнауки РФ) не продляет с ним контракт. Официальная информация появится за сайте вуза завтра.

Анатолий Ташкинов исполнял обязанности ректора ПНИПУ с августа 2011 года.

Доктор технических наук, профессор Антон Петроченков до того, как стать проректором (в 2022 году), был заведующим кафедрой микропроцессорных средств автоматизации электротехнического факультета ПНИПУ. Антон Петроченков работает в Политехе почти четверть века, он является Почетным работником сферы образования (сфера научных интересов — интеллектуализация электротехнических комплексов и систем), многодетный отец.

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#Кадровые перестановки#ПНИПУ#Вуз#Ректор
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