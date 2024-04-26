С начала года из больницы Тверье часто увольняются врачи. Что говорят в Минздраве

По данным автора сообщения, с начала года из медицинского учреждения уволились заместители главного врача по хирургии и лечебной работе. Кроме того, покинули должности заведующий отделением лабораторной диагностики и службы переливания крови и два врача-изосеролога. По состоянию здоровья не может выполнять заведующий приемным отделением хирургии, а также отстранена от работы заведующая отделением реанимации. Читатель Properm.ru сообщает, что главный врач больницы Михаил Суханов с 22 апреля ушел в отпуск, оставив руководить учреждением заместителя по клинико-экспертной работе, а исполнять обязанности заместителя главврача по хирургии будет заведующий отделением экстренной травматологии.