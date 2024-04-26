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Published Сегодня, 04:53

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Updated Сегодня, 05:57

В Минздраве прокомментировали массовое увольнение врачей из больницы им. Тверье

С начала года из больницы Тверье часто увольняются врачи. Что говорят в Минздраве

26 апреля 2024, 04:53
Фото: properm.ru

В Минздраве прокомментировали массовое увольнение врачей из больницы им. Тверье

За неполных четыре месяца учреждение официально покинули пять врачей.

В городской клинической больнице им. М. А. Тверье наблюдается дефицит кадров, сообщил один из читателей Properm.ru.

По данным автора сообщения, с начала года из медицинского учреждения уволились заместители главного врача по хирургии и лечебной работе. Кроме того, покинули должности заведующий отделением лабораторной диагностики и службы переливания крови и два врача-изосеролога. По состоянию здоровья не может выполнять заведующий приемным отделением хирургии, а также отстранена от работы заведующая отделением реанимации. Читатель Properm.ru сообщает, что главный врач больницы Михаил Суханов с 22 апреля ушел в отпуск, оставив руководить учреждением заместителя по клинико-экспертной работе, а исполнять обязанности заместителя главврача по хирургии будет заведующий отделением экстренной травматологии.

В пресс-службе Минздрава Пермского края на запрос корреспондента Properm.ru пояснили, что вопросы внутренней кадровой политики в медучреждении определяются главным врачом с учетом уставной деятельности и установленного объема медицинской помощи. Если у сотрудников есть вопросы по незаконности принятых в отношении них мер, они могут обратиться в комиссию по урегулированию трудовых споров при медорганизации или в трудовую инспекцию. «На данный момент в Минздрав заявлений от сотрудников на нарушение их трудовых прав не поступало», — ответили в ведомстве.

Корреспондент Properm.ru направил запрос о ситуации с медицинскими кадрами руководству больницы им. Тверье.

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#Общество#Медицина в Прикамье#Пермь#Врачи#Больница#Минздрав
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