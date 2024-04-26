Сколько детских садов, школ и бассейнов должно быть в вашем микрорайоне? Объясняем

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Properm.ru продолжает тему активной жилой застройки без учета инфраструктуры. В публикации о том, что разрастающийся микрорайон Парковый не обеспечен социальной инфраструктурой, мы обещали продолжить тему, когда получим ответы на запросы от властей города и края.
Напомним, Парковый прирастет еще одним, даже большим по количеству жителей, микрорайоном. А социальной инфраструктуры нет, спортивной — тем более.
С помощью эксперта, градозащитника Дениса Галицкого, Properm.ru составил и направил запрос в администрацию Перми о расчетах нормативов минимальной обеспеченности жителей социальной инфраструктурой по микрорайонам Парковый, ДКЖ, Новый Парковый, Красный Октябрь, бывший стадион «Дзержинец». Интересовали не только теоретические показатели, но и реальные, чтобы понять, насколько действительно велика разница между ними.
Выяснилось, что и ожидалось. Разница велика. Но сначала немного теории.
Существуют нормативы градостроительного проектирования — это совокупность расчетных показателей для обеспечения благоприятных условий жизни человека. Когда применяются эти показатели? Местные нормативы градостроительного проектирования применяются при разработке, утверждении, внесении изменений в Генеральный план города Перми, Правила землепользования и застройки города Перми, документации по планировке территории.
Местные нормативы рекомендуются к учету при разработке архитектурно-градостроительных концепций развития территорий города и иных подобных планировочных и предпроектных работ для планируемой вновь застройки.
Таким образом, такие показатели, как «плотность сети квартальных улиц, линий велосипедного транспортного движения, пешеходных путей, максимально допустимые расстояния до остановок общественного транспорта, площадь озеленения, количество мест для хранения и парковки автомобилей», применяются исключительно при разработке документации по планировке территории для планируемой вновь застройки, — сообщили Properm.ru в Департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми.
При этом требования местных нормативов градпроектирования не распространяются на ранее построенные объекты социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры и территории. Вся застройка советского, перестроечного времени и новейшей истории — до принятия местных нормативов — соответствует старым нормативам, действовавшим на момент самой застройки. Конечно, ими, старыми нормативами, не предусмотрено нужное количество автопарковок, велодорожек и прочего. Этого просто не было раньше.
В итоге новые нормативы и старые нормативы перемешаны, как и новая застройка со старой, а пермяки страдают от отсутствия объектов социальной инфраструктуры, проще говоря, от отсутствия мест в школах по прописке, в детских садах, от очередей в больницах, невозможности припарковать автомобиль, тесноты и духоты.
Рассмотрим на примере того же Паркового и других микрорайонов этой части города, именно здесь планируется самая активная и плотная застройка уже в ближайшее время. Даже не будем брать в расчет то, что в результате этой застройки возрастет в геометрической прогрессии антропогенная нагрузка на Черняевский лес. Этого вообще никто не учитывал при проектировании застройки соседних микрорайонов. Есть ощущение, что рано или поздно Пермь при таком подходе лишится этого леса, этого «сердца города».
В соответствии с Генеральным планом Перми:
Планировочные районы ПР-21 и ПР-32 входят в группу планировочных районов В, планировочный район ПР-38 входит в группу планировочных районов Г. Знаем, что ничего не понятно, но дальше будет проще.
Уровень обеспеченности школами и садиками рассчитывается на основании уже не муниципальных, а региональных нормативов градостроительного проектирования.
В соответствии с ними:
Ориентировочная численность населения ПР-21 (микрорайон ДКЖ) составляет 10 тыс. 120 человек, ПР-32 (Красный Октябрь) — 335 человек, ПР-38 (Парковый) — 40 тыс. 551 человек. Все эти цифры — без учета нового строительства, а оно такое: Парковый прирастет в ближайшие годы еще одним Парковым, то есть вместо 50 тыс. жителей будет 100 тыс. и больше.
По нормативам, можно переполнять школы и садики не более чем на 15%. Вместе с этими 15% требуемые показатели наполнения детских садов (ДОУ) и школ (ОУ) для нового строительства составляют:
То есть застройщики и власти должны понимать, что им надо на 50 тыс. человек, которые появятся в Парковом, еще 7–8 садиков (если на 300 мест) и 4 школы (если на 1 тыс. учеников).
Что имеем на сегодняшний день? В Красном Октябре никаких садиков и школ нет, на Парковом сады переполнены примерно на 300 человек в общем, а в школах учится уже на 1,5 тыс. человек больше, чем предусмотрено проектной мощностью.
Такой показатель, как «площадь земельных участков ДОУ, ОУ на одно место» применяется в отношении планирования размещения, строительства, реконструкции ДОУ, ОУ. То есть никто не считает, какой он сейчас, в реальности. Его должны посчитать, когда задумают строить или реконструировать садик/школу.
Обеспеченность объектами физической культуры и массового спорта должна быть такой:
Теперь о том, что есть на деле. В границах планировочного района ПР-21 (ДКЖ) расположены: один стадион «Локомотив» и четыре тренажерных зала.
В границах планировочного района ПР-32 (Красный Октябрь) объекты физической культуры и массового спорта отсутствуют. Проектом жилой застройки планируется один физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).
В границах планировочного района ПР-38 (Парковый) расположены: одна спортплощадка с тренажерами, одна воркаут площадка, пять пришкольных спортплощадок, спорткомплекс с крытыми и уличными кортами (муниципально-частное партнерство), СК «Спортхолл» (тренажерный зал, зал аэробики, кардиозал), клуб художественной гимнастики, студия фитнеса, три хоккейные коробки, одна волейбольная площадка, баскетбольные площадки, футбольные площадки, воркаут, столы для настольного тенниса, уличные тренажеры по 4 адресам.
Это не просто не густо, это почти ничего, учитывая, насколько разрастется эта территория города.
В соответствии с показателями, нормативная обеспеченность озелененными территориями общего пользования при новом строительстве составляет для ПР-21 (ДКЖ) — 50 600 кв. м, ПР-32 (Красный Октябрь) — 1675 кв. м, ПР-38 (Парковый) — 162 204 кв. м.
Фактическая площадь озелененных территорий общего пользования на данный момент составляет в ПР-21 (ДКЖ) — 24 300 кв. м, ПР-32 (Красный Октябрь) — отсутствуют, ПР-38 (Парковый) — 73 488 кв. м.
В ДКЖ, Красном Октябре и на Парковом работают следующие государственные медучреждения: ГКП №4 (взрослая поликлиника) состоит из 5 поликлиник, 2 женских консультаций и 1 стоматологического кабинета. Для населения этих территорий работает ГДКП №6 (детская поликлиника), которая имеет в составе 4 поликлиники и 1 стоматологический кабинет. В Дзержинском районе функционирует ГСП №3 (стоматологическая поликлиника).
Про обеспеченность врачами, медперсоналом в Минздраве региона не ответили. Жители жалуются, что нехватка медиков очень серьезная. Специалистов одних нет, к другим не попасть.
Но, с учетом роста населения и строительством новых микрорайонов, Министерством здравоохранения Пермского края прорабатывается вопрос размещения детской и взрослой поликлиник на территории Дзержинского района, что поможет полностью закрыть потребность в оказании медпомощи населению, — сообщили Properm.ru в Минздраве региона.
Денис Галицкий прокомментировал имеющуюся у Properm.ru информацию. По его словам, да, новые нормативы не применяются к ранее утвержденным проектам, так как они приняты в 2022 году и обратной силы не имеют. Но до этого действовали другие нормативы, были редакции и 2015 года, когда нормативы утверждала Пермская гордума. «Поэтому в ответе представители администрации Перми, конечно, лукавят, что пока не к чему применить новые нормативы градпроектирования, — пояснил Галицкий. — За 12 лет приняты многочисленные проекты планировки по всем трем микрорайонам, несколько раз принималась новая редакция Правил землепользования и застройки и даже новый Генплан».
К сожалению эксперта, администрация Перми так и не поделилась транспортными и коммунальными нормативами, отметив, что они учтены в Генплане. «Но никаких значений не привели», — говорит Денис Галицкий. Скорее всего, такое молчание связано с не очень красивыми фактическими показателями. Что еще отмечает Денис Галицкий, мэрия считает текущее, а не планируемое население микрорайонов, «но тогда при строительстве каждого нового дома всё должно пересчитываться», — замечает он.