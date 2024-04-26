Сколько детских садов, школ и бассейнов должно быть в вашем микрорайоне? Объясняем

Рассмотрим на примере того же Паркового и других микрорайонов этой части города, именно здесь планируется самая активная и плотная застройка уже в ближайшее время. Даже не будем брать в расчет то, что в результате этой застройки возрастет в геометрической прогрессии антропогенная нагрузка на Черняевский лес. Этого вообще никто не учитывал при проектировании застройки соседних микрорайонов. Есть ощущение, что рано или поздно Пермь при таком подходе лишится этого леса, этого «сердца города».