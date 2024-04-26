Суд прекратил дело в отношении бывшего директора Пермского порохового завода

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Суд Новосибирска прекратил уголовное дело в отношении бывшего директора Федерального казенного предприятия «Пермский пороховой завод» Олега Миргородского. Ему предъявили обвинение в получении коммерческого подкупа. Об этом сообщило издание «Ъ-Сибирь» со ссылкой на свой источник.
Дело связано с периодом, когда Миргородский руководил Новосибирским механическим заводом «Искра». Предприятие специализируется на выпуске средств взрывания для промышленности и строительства, а также для капсюлей-воспламенителей и охотничьих и спортивных патронов. Как сообщает портал, экс-директор ОАО «НМЗ „Искра“», обвинявшийся в получении взятки в размере 750 тыс. и 1,5 млн рублей от главы «Трансолеум М» Константина Еремена, ходатайствовал о прекращении уголовного дела из-за истечения его сроков давности.
Срок отбывания наказания по ч. 7 ст. 207 УК РФ составляет десять лет. Согласно первому вменяемому эпизоду, срок давности уголовного дела истек в октябре 2023 года, а по второму — в апреле текущего года. Так, судом было удовлетворено заявление бывшего топ-менеджера и прекратил дело.
Напомним, что Миргородский также обвиняется в разглашении государственной тайны лицам, которые не имели доступа к закрытой информации. Дело поступило в краевой суд Пермского края в июле прошлого года, но рассмотрение должно начаться после решения дела о подкупе в Новосибирске.