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Супруга прокурора Краснокамска Надежда Третьякова ушла из думы

Супруга прокурора Краснокамска ушла из думы

26 апреля 2024, 03:56
Фото: vk.com/public216681405 / krasnokamsk.ru

Супруга прокурора Краснокамска Надежда Третьякова ушла из думы

В думу Третьякова попала в прошлом году.

Жена прокурора Краснокамска Михаила Третьякова сложила полномочия депутата. Надежда Третьякова заявляла, что решила уйти из думы по собственному желанию. Источники издания «КоммерсантЪ-Прикамье» говорили, что это может быть связано с состоянием здоровья Третьяковой или с конфликтом интересов, из-за того, что она является супругой прокурора.

В думу Краснокамска Третьякова попала в 2023 году. Она представляла избирательный округ №12.

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#Кадровые перестановки#Пермь#Краснокамск#Депутаты
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