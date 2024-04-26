Супруга прокурора Краснокамска ушла из думы

Жена прокурора Краснокамска Михаила Третьякова сложила полномочия депутата. Надежда Третьякова заявляла, что решила уйти из думы по собственному желанию. Источники издания «КоммерсантЪ-Прикамье» говорили, что это может быть связано с состоянием здоровья Третьяковой или с конфликтом интересов, из-за того, что она является супругой прокурора.