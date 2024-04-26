Телефонные мошенники продолжают обманывать жителей Перми. Что нужно знать

Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали Hi-Tech.Mail.ru, что мошенническая схема начала набирать популярность осенью прошлого года. Они напоминают, что для собственной безопасности важно не говорить посторонним пароли от учетных записей, коды из СМС и всплывающих уведомлений. Если разговор с незнакомцем вызывает у вас подозрения, лучше положить трубку. И не перезванивайте на номер, с которого поступил подозрительный вызов.