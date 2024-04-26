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Published Сегодня, 13:39

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Updated Сегодня, 13:41

Телефонные мошенники продолжают обманывать жителей Перми. Что нужно знать

Телефонные мошенники продолжают обманывать жителей Перми. Что нужно знать

26 апреля 2024, 13:39
Фото: ideogram.ai
Злоумышленники теперь используют схемой с якобы необходимым продлением срока действия сим-карт.

Мошенники продолжают обманывать жителей Пермского края. Сейчас популярной становится схема, когда злоумышленники звонят и сообщают, что у сим-карты истек срок действия.

В телефонном разговоре неизвестные убеждают человека, что необходимо продлить договор, а далее пытаются зайти в личный кабинет пермяков на сайте Госуслуг. На мобильный телефон жертвы приходит смс-сообщение с кодом для подтверждения входа на портал, который «нужно» продиктовать мошенникам. Таким образом, они получают доступ к персональным данным пострадавшего и могут оформить на него кредиты в банках или микрозаймы.

Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали Hi-Tech.Mail.ru, что мошенническая схема начала набирать популярность осенью прошлого года. Они напоминают, что для собственной безопасности важно не говорить посторонним пароли от учетных записей, коды из СМС и всплывающих уведомлений. Если разговор с незнакомцем вызывает у вас подозрения, лучше положить трубку. И не перезванивайте на номер, с которого поступил подозрительный вызов.

В региональных пресс-службах полиции, например, по Удмуртии, Забайкальскому краю и другим субъектам РФ, напоминают, что у сим-карты нет срока действия, а договор на услуги связи является бессрочным. Чтобы обезопасить себя, лучше не доверять незнакомым лицам и не сообщать им приходящие в СМС коды для подтверждения операций.

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