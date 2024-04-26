«У нас случались провалы в защите». «Парма» проиграла кубанскому клубу второй раз

БК «Парма» проиграл второй матч серии плей-офф. Игра проходила в Краснодаре с «Локомотив-Кубань», она закончилась со счетом 97:60. Самым результативным игроком пермского коллектива стал Си Джей Брайс, набравший 16 очков, у «Локомотив-Кубань» Джейлен Барфорд также набрал 16 очков.