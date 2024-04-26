properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:17

Updated Сегодня, 03:17

«Парма» проиграла «Локомотив-Кубань» второй раз подряд

«У нас случались провалы в защите». «Парма» проиграла кубанскому клубу второй раз

26 апреля 2024, 03:15
Фото: vk.com/parmabasket

«Парма» проиграла «Локомотив-Кубань» второй раз подряд

Третья встреча команд намечена на конец недели.
Сюжет
Парма

БК «Парма» проиграл второй матч серии плей-офф. Игра проходила в Краснодаре с «Локомотив-Кубань», она закончилась со счетом 97:60. Самым результативным игроком пермского коллектива стал Си Джей Брайс, набравший 16 очков, у «Локомотив-Кубань» Джейлен Барфорд также набрал 16 очков.

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин отметил, что матч был тяжелым, было много контактной борьбы, однако необходимо иметь готовность к такому.

«Нужно уметь демонстрировать такую игру, жесткую, неуступчивую все сорок минут, а у нас случались провалы в защите, когда сопернику давали быстро атаковать, когда они находили пространство для открытых бросков. Надо провести работу над ошибками, добавить энергии, играть более агрессивно в защите и показать свой характер, свой максимум в домашних стенах, на своем паркете в Перми», — отметил Пашутин.

Это уже второй матч в серии, в котором пермяки уступили БК «Локомотив-Кубань». Следующий матч «Пармы» будет вновь с краснодарской командой, он состоится 28 апреля.

Читайте также:
«Парма» потерпела поражение в первом матче серии плей-оффНадо найти мотивацию. Пермская «Парма» уступила петербургскому «Зениту»«Парма» дома в мощном матче обыграла УНИКС
#Спорт#Пермь#Парма#Баскетбол
Подпишитесь
Сколько детских садов, школ и бассейнов должно быть в вашем микрорайоне? Объясняем
Сегодня, 05:57
Назван размер взяток, полученных экс-замминистром обороны. Сумма огромная
Сегодня, 05:36
С начала года из больницы Тверье часто увольняются врачи. Что говорят в Минздраве
Сегодня, 04:53
В Пермском крае на директора спортивной школы завели дело за работу без лицензии
Сегодня, 03:35
Бабушка подростка, обвиняемого в убийстве девушки в Прикамье, рассказала о внуке
Сегодня, 04:33
Потепление до +22° и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на выходные
Сегодня, 02:45
"