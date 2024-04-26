«У нас случались провалы в защите». «Парма» проиграла кубанскому клубу второй раз

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
БК «Парма» проиграл второй матч серии плей-офф. Игра проходила в Краснодаре с «Локомотив-Кубань», она закончилась со счетом 97:60. Самым результативным игроком пермского коллектива стал Си Джей Брайс, набравший 16 очков, у «Локомотив-Кубань» Джейлен Барфорд также набрал 16 очков.
Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин отметил, что матч был тяжелым, было много контактной борьбы, однако необходимо иметь готовность к такому.
«Нужно уметь демонстрировать такую игру, жесткую, неуступчивую все сорок минут, а у нас случались провалы в защите, когда сопернику давали быстро атаковать, когда они находили пространство для открытых бросков. Надо провести работу над ошибками, добавить энергии, играть более агрессивно в защите и показать свой характер, свой максимум в домашних стенах, на своем паркете в Перми», — отметил Пашутин.
Это уже второй матч в серии, в котором пермяки уступили БК «Локомотив-Кубань». Следующий матч «Пармы» будет вновь с краснодарской командой, он состоится 28 апреля.