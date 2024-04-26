У жителя Частых изъяли раритетное нарезное ружье, которым он владел незаконно

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Передано в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Частинского округа. У мужчины обнаружен целый арсенал, сообщает прокуратура Прикамья.
У обвиняемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся свыше 3 килограммов пороха, более 500 патронов к нарезному огнестрельному охотничьему, боевому ручному стрелковому оружию, а также австрийское двуствольное комбинированное огнестрельное охотничье ружье с правым нарезным стволом, производства первой половины XX века.
Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).
Уголовное дело направлено в Большесосновский районный суд (постоянное присутствие в с. Частые) для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение указанных преступлений, составляет до 8 лет лишения свободы, напоминают в прокуратуре.