У жителя Частых изъяли раритетное нарезное ружье, которым он владел незаконно

Уголовное дело направлено в Большесосновский районный суд (постоянное присутствие в с. Частые) для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение указанных преступлений, составляет до 8 лет лишения свободы, напоминают в прокуратуре.