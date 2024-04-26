Установка памятника героям СВО около пермского Дома чекистов согласована мэрией

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Администрация Перми согласовала возведение памятника участникам специальной военной операции на территории сквера у памятника архитектуры «Дом чекистов» в Свердловском районе. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии.
Расходы по изготовлению и установке композиции с соблюдением требований действующего законодательства, строительных норм и прав владельцев объектов недвижимости и земельных участков администрация Перми возложила на общественную организацию «Комитет по поддержке ветеранов специальной военной операции Пермского края».
В марте пермякам показали, как будет выглядеть памятник. Автор концепции монумента — известный пермский скульптор Алексей Залазаев.
Памятник будет состоять из пяти фигур. Главная фигура — воин-знаменосец с флагом Христа с текстом «Мы русские, с нами бог», расположенная на разрушенном Мариуполе.
Боковые фигуры стоят на технике стран НАТО: одна фигура — оператор БПЛА, другая — воин-освободитель с ребенком на руках. Другая фигура — женщина, которая олицетворяет жен и матерей солдат, офицеров. За спиной флаг с большой буквой Z, на нем слоган «Своих не бросаем». Фигура стоит на утесе с текстом «СВО. Специальная военная операция. 24 февраля 2022 г.». Общая высота памятника — 7,2 м.
Памятник планируется выполнить в классической бронзе, внутри стальной каркас.