В Большом зале филармонии Перми восстановят витражное остекление

В Перми ищут подрядчика на выполнение работ со сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Администрация области и культурно-деловой центр». На данный момент в здании находится Большой зал филармонии. Начальная и максимальная цена контракта составила 3 млн 758 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.