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В Большом зале филармонии Перми восстановят витражное остекление

В Большом зале филармонии Перми восстановят витражное остекление

26 апреля 2024, 12:21
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru / properm.ru
Стоимость контракта составила 3 млн 758 тыс. рублей.

В Перми ищут подрядчика на выполнение работ со сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Администрация области и культурно-деловой центр». На данный момент в здании находится Большой зал филармонии. Начальная и максимальная цена контракта составила 3 млн 758 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Здание располагается на ул. Куйбышева, 14. Исполнителю предстоит сменить алюминиевый витраж и герметизировать наружные стыки в помещениях № 27, 30, 31 на четвертом этаже исторического сооружения. Работы должна начаться с 27 мая 2024 года, а завершиться через два месяца — 26 июля текущего года.

Согласно акту определения влияния предполагаемых к проведению видов
работ на характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, общее техническое внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника является неудовлетворительным. В частности, неудовлетворительным также стало состояние витражного остекления.

Работы по восстановлению памятника градостроительства и архитектуры должны начаться с 27 мая 2024 года, а завершиться через два месяца — 26 июля текущего года. Заказчиком выступает ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий».

«Администрация области и Культурно-деловой центр» было возведено по проекту архитекторов А. М. Старкова и А. А. Метелева в 1980-е годы.

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#Пермь#Госзакупки#Градостроительство#Безопасность#Архитектура#Филармония#Здание#Архитекторы#Витражное остекление#Управление по эксплуатации административных зданий#А.М. Старков#А.А. Метелев
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