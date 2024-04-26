В Кудымкаре в ходе пьяной ссоры местный житель насмерть забил собутыльника

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Суд вынес приговор убийце собутыльника из Кудымкара. Мужчина убил случайного знакомого в ходе пьяной ссоры, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
В ноябре 2023 года 49-летний потерпевший, находясь на улице в Кудымкаре, познакомился с 32-летним кудымкарцем, после чего пригласил нового знакомого к себе домой. В процессе употребления спиртного между мужчинами возникла ссора. Виновный нанес хозяину квартиры множественные удары руками и ногами по различным частям тела, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.
Кудымкарский суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Осужденному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.