В Кудымкаре в ходе пьяной ссоры местный житель насмерть забил собутыльника

В ноябре 2023 года 49-летний потерпевший, находясь на улице в Кудымкаре, познакомился с 32-летним кудымкарцем, после чего пригласил нового знакомого к себе домой. В процессе употребления спиртного между мужчинами возникла ссора. Виновный нанес хозяину квартиры множественные удары руками и ногами по различным частям тела, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.