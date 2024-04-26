properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Минздраве рассказали о работе медучреждений в Прикамье в майские праздники

В Минздраве Прикамья сообщили о графике работы медучреждений в майские выходные

26 апреля 2024, 12:03
Фото: ideogram.ai

В Минздраве рассказали о работе медучреждений в Прикамье в майские праздники

Экстренная медицинская помощь будет оказываться круглосуточно.

На время выходных и праздничных дней в Прикамье изменится график работы медицинских учреждений. Поликлиники будут вести прием в штатном режиме 29 апреля и 11 мая. Также служба неотложной медицинской помощи при поликлиниках будет работать ежедневно с 8:00 до 24:00, рассказали Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края.

Во время работы поликлиник продолжатся диспансеризация взрослого населения, включая углубленную, профилактические медосмотры и вакцинация. Стационары Прикамья продолжат круглосуточно принимать пациентов, на смены выйдут усиленные бригады. На время праздников и выходных дней будет усилен контроль деятельности «неотложек», травмпунктов и дежурных служб.

Также на период нерабочих дней учреждения продолжат оказывать экстренную медицинскую помощь. График работы стоматологических кабинетов и поликлиник можно уточнить, позвонив в регистратуру учреждений.

Читайте также:
В Минздраве Прикамья рассказали, как работают медучреждения в праздник 8 мартаС начала года из больницы Тверье часто увольняются врачи. Что говорят в МинздравеВсероссийская акция «Бессмертный полк» не состоится в очном формате в этом году
#Общество#Пермь#9 мая#Больницы#Праздники#Минздрав#1 мая#Поликлиники
Подпишитесь
После публикации Properm.ru Минобр передумал расселять корпус колледжа «Оникс»
Сегодня, 09:25
В Перми расселили на время ремонта большую часть детской поликлиники на ул. Грачева
Сегодня, 10:17
Во «Вкусно — и точка» рассказали о случае с отказом отпустить пермячку на похороны
Сегодня, 11:14
В Перми через месяц начнется реконструкция путепровода на Карпинского. Что изменится?
Сегодня, 09:21
В Перми второй день не могут найти мать и дочь, ушедших из дома
Сегодня, 08:58
Пермский край может накрыть «ржавый» дождь
Сегодня, 07:13
"