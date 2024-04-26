В Минздраве Прикамья сообщили о графике работы медучреждений в майские выходные

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
На время выходных и праздничных дней в Прикамье изменится график работы медицинских учреждений. Поликлиники будут вести прием в штатном режиме 29 апреля и 11 мая. Также служба неотложной медицинской помощи при поликлиниках будет работать ежедневно с 8:00 до 24:00, рассказали Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края.
Во время работы поликлиник продолжатся диспансеризация взрослого населения, включая углубленную, профилактические медосмотры и вакцинация. Стационары Прикамья продолжат круглосуточно принимать пациентов, на смены выйдут усиленные бригады. На время праздников и выходных дней будет усилен контроль деятельности «неотложек», травмпунктов и дежурных служб.
Также на период нерабочих дней учреждения продолжат оказывать экстренную медицинскую помощь. График работы стоматологических кабинетов и поликлиник можно уточнить, позвонив в регистратуру учреждений.