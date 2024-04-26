В Минздраве Прикамья сообщили о графике работы медучреждений в майские выходные

На время выходных и праздничных дней в Прикамье изменится график работы медицинских учреждений. Поликлиники будут вести прием в штатном режиме 29 апреля и 11 мая. Также служба неотложной медицинской помощи при поликлиниках будет работать ежедневно с 8:00 до 24:00, рассказали Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края.