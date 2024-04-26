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В Перми 1 мая изменятся маршруты общественного транспорта

В Перми 1 мая изменятся маршруты общественного транспорта

26 апреля 2024, 14:44
Фото: properm.ru
Ряд автобусов и один трамвайный маршрут будут перенаправлены

Автобусные и трамвайные маршруты, курсирующие в районе Комсомольского проспекта, будут изменены. Об этом сообщают в департаменте транспорта администрации Перми.

Так, на время проведения праздничных мероприятий 1 мая с 11:45 до 16:30 автобусные маршруты №1, №4, №36, №51, №67 и №81 будут перенаправлены в объезд Комсомольского проспекта по улице Сибирской, а автобусы №19, №45, №50, №59 и №74 по улице Куйбышева.

Автобус №13 будет следовать по улице Белинского в обоих направлениях. Маршрут №60 будет курсировать до остановки «Октябрьская площадь».

Трамвайный маршрут №11 будет следовать по улицам Куйбышева, Белинского и Сибирская вместо улицы Революции.

Обнародовали в ведомстве и график работы в праздничные дни. 27 апреля общественный транспорт будет работать по графику буднего дня, а в период с 28 апреля по 1 мая — выходного.

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