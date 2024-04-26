В Перми 1 мая изменятся маршруты общественного транспорта

Так, на время проведения праздничных мероприятий 1 мая с 11:45 до 16:30 автобусные маршруты №1, №4, №36, №51, №67 и №81 будут перенаправлены в объезд Комсомольского проспекта по улице Сибирской, а автобусы №19, №45, №50, №59 и №74 по улице Куйбышева.