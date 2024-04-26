В Перми 1 мая изменятся маршруты общественного транспорта

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Автобусные и трамвайные маршруты, курсирующие в районе Комсомольского проспекта, будут изменены. Об этом сообщают в департаменте транспорта администрации Перми.
Так, на время проведения праздничных мероприятий 1 мая с 11:45 до 16:30 автобусные маршруты №1, №4, №36, №51, №67 и №81 будут перенаправлены в объезд Комсомольского проспекта по улице Сибирской, а автобусы №19, №45, №50, №59 и №74 по улице Куйбышева.
Автобус №13 будет следовать по улице Белинского в обоих направлениях. Маршрут №60 будет курсировать до остановки «Октябрьская площадь».
Трамвайный маршрут №11 будет следовать по улицам Куйбышева, Белинского и Сибирская вместо улицы Революции.
Обнародовали в ведомстве и график работы в праздничные дни. 27 апреля общественный транспорт будет работать по графику буднего дня, а в период с 28 апреля по 1 мая — выходного.