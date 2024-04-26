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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В Перми через месяц начнется реконструкция путепровода на Карпинского

В Перми через месяц начнется реконструкция путепровода на Карпинского. Что изменится?

26 апреля 2024, 09:21

В Перми через месяц начнется реконструкция путепровода на Карпинского

Завершить работы по реконструкции объекта планируется в 2025 году.

В краевой столице 25 мая начнется реконструкция путепровода по улице Карпинского над Транссибирской магистралью, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на Минтранс. Эти работы проводятся в рамках первого этапа работ по расширению улицы Карпинского на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов.

Важно, что нынешние габариты путепровода не позволяют справиться с автомобильным трафиком из Индустриального района Перми в центре. Из-за этого регулярно возникают заторы транспорта. После того, как реконструкция объекта будет завершена, на путепроводе будет не две полосы, а шесть.

В период реконструкции будет временно прекращено движение трамваев в Индустриальном районе, также изменятся маршруты автобусов. Появится компенсационный маршрут №72, который будет ездить от «Планета» по улицам Мира, Стахановской, Шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту, Ленина.

#Новости компаний#Пермь
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