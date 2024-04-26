В Перми на стройплощадке школы на улице Ветлужской окончились работы по забивке свай

В пресс-службе администрации Перми напоминают, что здание школы будет четырехэтажным. Помимо основных учебных кабинетов, здесь обустроят два спортивных зала с раздевалками для учеников и преподавателей, с душевыми, санузлами и снарядными. Проектом предусмотрен также актовый зал с собственной эстрадой, артистической, а также столовая.