В Перми на стройплощадке школы на улице Ветлужской окончились работы по забивке свай

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В Перми на стройплощадке школы на Ветлужской завершены работы по забивке свай. Учебное заведение будет рассчитано на 1 050 учеников, сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем Telegram-канале.
Муниципальный контракт на строительство новой школы был заключен с ООО «Кинетика». Сейчас на объекте завершен вынос сетей водоснабжения, разработка котлована, забивка свай, устройство подпорной стены и устройство фундамента, также ведется монтаж каркаса здания. Подрядчик начал работы по кирпичной кладке наружных и внутренних стен.
В пресс-службе администрации Перми напоминают, что здание школы будет четырехэтажным. Помимо основных учебных кабинетов, здесь обустроят два спортивных зала с раздевалками для учеников и преподавателей, с душевыми, санузлами и снарядными. Проектом предусмотрен также актовый зал с собственной эстрадой, артистической, а также столовая.
На территории школы появится большая спортивная зона: круговая беговая дорожка с прямым участком, площадки для прыжков в длину, гимнастики, баскетбола и волейбола. Также подрядчик построит воркаут-площадку, полосу препятствий и зону тихого отдыха.
По словам главы Перми Эдуарда Соснина, системная работа по строительству и ремонту школ при поддержке региональных властей ведется в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. С начала года в Перми уже открылись четыре обновленные школы — новый корпус гимназии №33 и школы «Точка», корпус школы №22 и школа «Флагман».
«Сейчас также ведется реконструкция здания на улице Уральской, 110 под размещение школы №146. Продолжаются работы по реконструкции кадетского корпуса им. Суворова. Также до конца года планируем провести капремонт зданий пяти образовательных учреждений в городе», — рассказал в своем Telegram-канале глава города.