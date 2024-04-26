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Published Сегодня, 09:49

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В Перми на стройплощадке школы на улице Ветлужской окончились работы по забивке свай

В Перми на стройплощадке школы на улице Ветлужской окончились работы по забивке свай

26 апреля 2024, 09:49
Фото: Telegram-канал Эдуарда Соснина
Мэр города Эдуард Соснин рассказал о проводимых на площадке работах.

В Перми на стройплощадке школы на Ветлужской завершены работы по забивке свай. Учебное заведение будет рассчитано на 1 050 учеников, сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем Telegram-канале.

Муниципальный контракт на строительство новой школы был заключен с ООО «Кинетика». Сейчас на объекте завершен вынос сетей водоснабжения, разработка котлована, забивка свай, устройство подпорной стены и устройство фундамента, также ведется монтаж каркаса здания. Подрядчик начал работы по кирпичной кладке наружных и внутренних стен.

Фото: Telegram-канал Эдуарда Соснина

В пресс-службе администрации Перми напоминают, что здание школы будет четырехэтажным. Помимо основных учебных кабинетов, здесь обустроят два спортивных зала с раздевалками для учеников и преподавателей, с душевыми, санузлами и снарядными. Проектом предусмотрен также актовый зал с собственной эстрадой, артистической, а также столовая.

На территории школы появится большая спортивная зона: круговая беговая дорожка с прямым участком, площадки для прыжков в длину, гимнастики, баскетбола и волейбола. Также подрядчик построит воркаут-площадку, полосу препятствий и зону тихого отдыха.

Фото: Telegram-канал Эдуарда Соснина

По словам главы Перми Эдуарда Соснина, системная работа по строительству и ремонту школ при поддержке региональных властей ведется в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. С начала года в Перми уже открылись четыре обновленные школы — новый корпус гимназии №33 и школы «Точка», корпус школы №22 и школа «Флагман».

«Сейчас также ведется реконструкция здания на улице Уральской, 110 под размещение школы №146. Продолжаются работы по реконструкции кадетского корпуса им. Суворова. Также до конца года планируем провести капремонт зданий пяти образовательных учреждений в городе», — рассказал в своем Telegram-канале глава города.

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