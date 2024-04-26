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В Перми началась реконструкция исторического здания Усадьбы И. И. Косовских

В Перми началась реконструкция исторического здания Усадьбы И. И. Косовских

26 апреля 2024, 08:07
Фото: Google maps
Здание располагается на ул. Ленина, 52.

В центре Перми, на ул. Ленина, 52, началась реконструкция исторического здания. Здесь размещался известный магазин «Крепар», а также Усадьба И. И. Косовских. Об этом сообщило ИА «Текст».

На данный момент от сооружения осталась только фасадная стена. Здание ограниченно является работоспособным, поэтому предусмотрен частичный демонтаж. Кроме того, оно входит в границы территории достопримечательного места «Губернский центр» — объекта культурного наследия. Проект о восстановлении бывшего магазина «Крепар» согласован Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия.

Усадьба И. И. Косовских представляет собой три дома, два из которых выполнены из дерева. Историческая постройка, которая выходит на ул. Ленина, является каменным. Здание было возведено в 1812 году в стиле ампир. Позднее в нем находился магазин «Крепар» с лавкой рок-атрибутики.

Сейчас на Ленина, 52, находится 15 магазинов и организаций, в числе которых «Жизньмарт», бюро юридических услуг, центр народного здоровья, лавка антиквариата и другие.

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#Пермь#Культурное наследие#Реконструкция#Магазины#Историческое здание#Усадьба И. И. Косовских#Магазин Крепар#Ампир#Ленина 52
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