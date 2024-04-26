В Перми началась реконструкция исторического здания Усадьбы И. И. Косовских

Усадьба И. И. Косовских представляет собой три дома, два из которых выполнены из дерева. Историческая постройка, которая выходит на ул. Ленина, является каменным. Здание было возведено в 1812 году в стиле ампир. Позднее в нем находился магазин «Крепар» с лавкой рок-атрибутики.