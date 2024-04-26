В Перми расселили на время ремонта большую часть детской поликлиники на ул. Грачева

«В настоящее время Управлением капитального строительства региона заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и фасада здания детской поликлиники на Грачева, 12. В целях обеспечения безопасности пациентов и персонала поликлиники, а также сохранения её работоспособности принято решение о временном переведении большей части персонала в поликлинику по адресу ул. Сакко и Ванцетти, 93а с завтрашнего дня», — поясняют в ведомстве.