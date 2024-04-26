properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

В Перми расселили на время ремонта большую часть детской поликлиники на ул. Грачева

В Перми расселили на время ремонта большую часть детской поликлиники на ул. Грачева

26 апреля 2024, 10:17
Фото: Личная страница Оксаны Лопатиной во ВКонтакте
С завтрашнего дня в здании останутся неотложная медпомощь, кабинет инфекционных заболеваний и несколько педиатрических участков.

С завтрашнего дня, 27 апреля, большая часть персонала детской поликлиники на Грачева, 12 будет принимать пациентов в других зданиях. Об этом порталу Properm.ru сообщили в краевом минздраве.

«В настоящее время Управлением капитального строительства региона заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и фасада здания детской поликлиники на Грачева, 12. В целях обеспечения безопасности пациентов и персонала поликлиники, а также сохранения её работоспособности принято решение о временном переведении большей части персонала в поликлинику по адресу ул. Сакко и Ванцетти, 93а с завтрашнего дня», — поясняют в ведомстве.

Педиатрический участок микрорайона Висим также будете временно переведен в поликлинику по адресу ул. Сакко и Ванцетти, 93а. Еще два педиатрических участка, относящихся к микрорайону Запруд, будут переведены в поликлинику по адресу ул. Лядовская, 127. Остальные педиатрические участки, кабинет инфекционных заболеваний, а также неотложная медицинская помощь продолжат работу в здании поликлиники по адресу ул. Грачева, 12.

Напомним, что здание является объектом культурного наследия. Планируется провести капитальный ремонт фасада и крыши памятника регионального значения — «здание, где в хирургическом отделении Мотовилихинской больницы работал хирург Степанов Н.М.». Объект находится на улице Грачева, 12 (литер М).

Подрядчику предстоит отреставрировать кирпичную кладку сен, цоколя архитектурных деталей и кирпичных откосов, восстановить прежние объемы архитектурных элементов, раскрыть части заложенных оконных проемов в цокольном этаже, восстановить штукатурные поверхности, провести реставрацию крылец здания, заменить бетонные отмостки, устроить организованный водосток, а также другие работы согласно научно-проектной и рабочей документации.

Здание Грачевской больницы было построено в 1910–1914 годах для госпиталя Пермских пушечных заводов. Двухэтажный кирпичный дом имеет конфигурацию в виде буквы Ж и состоит из трех зданий, соединенных переходами.

Завершиться капитальный ремонт должен до 10 декабря 2024 года.

Читайте также:
Стало известно, как будет выглядеть новая поликлиника на ГайвеВ Черняевском лесу Перми построят поликлинику при тубдиспансере
#Пермь#Здравоохранение#Поликлиника#Министерство здравоохранения#Поликлиники перми#Детская поликлиника#Грачева#Грачевская больница
Подпишитесь
После публикации Properm.ru Минобр передумал расселять корпус колледжа «Оникс»
Сегодня, 09:25
Во «Вкусно — и точка» рассказали о случае с отказом отпустить пермячку на похороны
Сегодня, 11:14
В Перми через месяц начнется реконструкция путепровода на Карпинского. Что изменится?
Сегодня, 09:21
В Перми второй день не могут найти мать и дочь, ушедших из дома
Сегодня, 08:58
Пермский край может накрыть «ржавый» дождь
Сегодня, 07:13
"