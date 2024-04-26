В Перми расселили на время ремонта большую часть детской поликлиники на ул. Грачева

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
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С завтрашнего дня, 27 апреля, большая часть персонала детской поликлиники на Грачева, 12 будет принимать пациентов в других зданиях. Об этом порталу Properm.ru сообщили в краевом минздраве.
«В настоящее время Управлением капитального строительства региона заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и фасада здания детской поликлиники на Грачева, 12. В целях обеспечения безопасности пациентов и персонала поликлиники, а также сохранения её работоспособности принято решение о временном переведении большей части персонала в поликлинику по адресу ул. Сакко и Ванцетти, 93а с завтрашнего дня», — поясняют в ведомстве.
Педиатрический участок микрорайона Висим также будете временно переведен в поликлинику по адресу ул. Сакко и Ванцетти, 93а. Еще два педиатрических участка, относящихся к микрорайону Запруд, будут переведены в поликлинику по адресу ул. Лядовская, 127. Остальные педиатрические участки, кабинет инфекционных заболеваний, а также неотложная медицинская помощь продолжат работу в здании поликлиники по адресу ул. Грачева, 12.
Напомним, что здание является объектом культурного наследия. Планируется провести капитальный ремонт фасада и крыши памятника регионального значения — «здание, где в хирургическом отделении Мотовилихинской больницы работал хирург Степанов Н.М.». Объект находится на улице Грачева, 12 (литер М).
Подрядчику предстоит отреставрировать кирпичную кладку сен, цоколя архитектурных деталей и кирпичных откосов, восстановить прежние объемы архитектурных элементов, раскрыть части заложенных оконных проемов в цокольном этаже, восстановить штукатурные поверхности, провести реставрацию крылец здания, заменить бетонные отмостки, устроить организованный водосток, а также другие работы согласно научно-проектной и рабочей документации.
Здание Грачевской больницы было построено в 1910–1914 годах для госпиталя Пермских пушечных заводов. Двухэтажный кирпичный дом имеет конфигурацию в виде буквы Ж и состоит из трех зданий, соединенных переходами.
Завершиться капитальный ремонт должен до 10 декабря 2024 года.