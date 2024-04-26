В Перми с начала года в ДТП погибли 13 человек

Временной промежуток с 14:00 до 21:00 стал в регионе самым аварийно-опасным. Меньше всего аварий происходит в период с 3:00 до 7:00. Пермякам опаснее всего ездить по федеральным трассам, поскольку именно на них риск попасть в ДТП в 3,6 раз выше, чем на региональных, и в 35 раз больше, чем на местной дороге.