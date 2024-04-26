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В Перми с начала года в ДТП погибли 13 человек

В Перми с начала года в ДТП погибли 13 человек

26 апреля 2024, 15:11
Фото: 1MI
Ещё 239 человек получили травмы различной степени тяжести.
Сюжет
Дтп

С начала года на территории Перми произошло 200 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек погибли, 239 получили травмы различной степени тяжести. Такую информацию обнародовали в ГУ МВД по Пермскому краю.

По официальной статистике за 2023 год самыми аварийными днями стали пятница и суббота. Наибольшей тяжестью последствий характеризуются автоаварии, случившиеся в субботу.

Временной промежуток с 14:00 до 21:00 стал в регионе самым аварийно-опасным. Меньше всего аварий происходит в период с 3:00 до 7:00. Пермякам опаснее всего ездить по федеральным трассам, поскольку именно на них риск попасть в ДТП в 3,6 раз выше, чем на региональных, и в 35 раз больше, чем на местной дороге.

По данным Госавтоинспекции, каждая десятая авария в прошлом году в Прикамье приводила к летальному исходу.

#Дтп#Пермь#Транспорт
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