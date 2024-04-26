В Перми с начала года в ДТП погибли 13 человек

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
С начала года на территории Перми произошло 200 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек погибли, 239 получили травмы различной степени тяжести. Такую информацию обнародовали в ГУ МВД по Пермскому краю.
По официальной статистике за 2023 год самыми аварийными днями стали пятница и суббота. Наибольшей тяжестью последствий характеризуются автоаварии, случившиеся в субботу.
Временной промежуток с 14:00 до 21:00 стал в регионе самым аварийно-опасным. Меньше всего аварий происходит в период с 3:00 до 7:00. Пермякам опаснее всего ездить по федеральным трассам, поскольку именно на них риск попасть в ДТП в 3,6 раз выше, чем на региональных, и в 35 раз больше, чем на местной дороге.
По данным Госавтоинспекции, каждая десятая авария в прошлом году в Прикамье приводила к летальному исходу.