properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

В Перми в честь известного врача назвали улицу

В Перми в честь известного врача назвали улицу

26 апреля 2024, 10:50
Фото: gkb4.perm.ru
Присвоить имя Владимира Перепелицына улицы предложили в декабре прошлого года.

Подписано постановление о присвоении наименования улице в Мотовилихинском районе города «Хирурга Владимира Перепелицына». Документ появился на сайте администрации Перми.

Постановлением, вступившим в силу 19 апреля, департаменту градостроительства и архитектуры предписано внести соответствующее наименование в адресный реестр Перми и федеральную информационную адресную систему. Контроль исполнения возложен на первого заместителя главы администрации Перми Ольгу Андрианову.

Предложение — назвать улицу в честь пермского хирурга — появилось в декабре прошлого года. В марте решение было поддержано властями и общественностью.

Владимир Перепелицын родился 27 декабря 1946 года в Ейске Краснодарского края, в семье служащих. Сразу после окончания школы был призван в армию, отслужил 3 года в войсках МВД в Ныробе. После демобилизации в 1968 году поступил в Пермский медицинский институт на лечебный факультет, который окончил в 1974 году, работал врачом-хирургом в ЦРБ Чернушки и Александровска. С 1980 года стал хирургом в торакальном отделении Пермской ОКБ, в 1983 году избран по конкурсу ассистентом кафедры госпитальной хирургии Пермского мединститута. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1988 году Владимир Перепелицын назначен главным хирургом города. По его инициативе в Перми были созданы специализированные дежурные бригады по оказанию помощи больным с патологией органов груди и сосудов, открыты детские травматологические и ортопедические приемы и т. д. В 2000 году Владимиру Перепелицыну присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Умер врач 11 февраля 2005 года.

Читайте также:
В Перми расселили на время ремонта большую часть детской поликлиники на ул. ГрачеваВ Перми началась реконструкция исторического здания Усадьбы И. И. КосовскихС начала года перевозчикам властями Перми выписано на 12,7 миллионов рублей штрафов
#Пермь#Здравоохранение#Название улиц#Переименование улиц
Подпишитесь
После публикации Properm.ru Минобр передумал расселять корпус колледжа «Оникс»
Сегодня, 09:25
В Перми расселили на время ремонта большую часть детской поликлиники на ул. Грачева
Сегодня, 10:17
Во «Вкусно — и точка» рассказали о случае с отказом отпустить пермячку на похороны
Сегодня, 11:14
В Перми через месяц начнется реконструкция путепровода на Карпинского. Что изменится?
Сегодня, 09:21
В Перми второй день не могут найти мать и дочь, ушедших из дома
Сегодня, 08:58
Пермский край может накрыть «ржавый» дождь
Сегодня, 07:13
"