В Перми второй день не могут найти мать и дочь, ушедших из дома

В Перми пропали две женщины. По данным поискового отряда имени Ирины Бухановой, 52-летняя Елена и 80-летняя Галина Мелюхины ушли из дома в Орджоникидзевском районе Перми 25 апреля. Они живут на улице Черняховского. С тех пор родственники не знают, где находятся пропавшие.