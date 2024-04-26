В Перми второй день не могут найти мать и дочь, ушедших из дома

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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В Перми пропали две женщины. По данным поискового отряда имени Ирины Бухановой, 52-летняя Елена и 80-летняя Галина Мелюхины ушли из дома в Орджоникидзевском районе Перми 25 апреля. Они живут на улице Черняховского. С тех пор родственники не знают, где находятся пропавшие.
Приметы Галины: рост 160-165 см, среднее телосложение, седые волосы. Была одета в малиновый плащ до колена, ботинки на липучке. Приметы Елены: рост 150-155 см, крепкое телосложение, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. Была одета в синий плащ, черную шапку с бомбошкой, серые кроссовки.
Если у вас есть информация о пропавших, сообщите волонтерам или полиции по номеру 102.