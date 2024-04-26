В Пермский край 7 мая прибудет поезд «Эшелон Победы»

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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В этом году пермяки смогут увидеть поезд «Эшелон Победы» накануне 9 мая. На железнодорожной станции Кунгуре поезд простоит 7 мая с 11:50 до 13:35, а в Перми — 8 мая 08:20 до 13:35. Об этом сообщило издание «В курсе. ру».
«Эшелон Победы» является первой иммерсивной инсталляцией, размещенной в движущемся составе поезда. Выставочная экспозиция и мультимедийное сопровождение воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки Великой Отечественной войны, рисуют картины походной солдатской жизни и воспоминания мирного довоенного времени.
После Прикамья поезд отправится в Свердловскую и Тюменскую области.