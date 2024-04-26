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В Пермский край 7 мая прибудет поезд «Эшелон Победы»

В Пермский край 7 мая прибудет поезд «Эшелон Победы»

26 апреля 2024, 05:50
Фото: «Поезд Победы» во ВКонтакте
«Эшелон Победы» представляет собой первую иммерсивную инсталляцию в подвижном составе поезда.

В этом году пермяки смогут увидеть поезд «Эшелон Победы» накануне 9 мая. На железнодорожной станции Кунгуре поезд простоит 7 мая с 11:50 до 13:35, а в Перми — 8 мая 08:20 до 13:35. Об этом сообщило издание «В курсе. ру».

«Эшелон Победы» является первой иммерсивной инсталляцией, размещенной в движущемся составе поезда. Выставочная экспозиция и мультимедийное сопровождение воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки Великой Отечественной войны, рисуют картины походной солдатской жизни и воспоминания мирного довоенного времени.

После Прикамья поезд отправится в Свердловскую и Тюменскую области.

Фото: «Поезд Победы» во ВКонтакте
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#9 мая#Великая отечественная война#Пермский край#Кунгуре#Перми#Эшелон Победы#Иммерсивная инсталляция#Довоенное время
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