В Пермский край 7 мая прибудет поезд «Эшелон Победы»

В этом году пермяки смогут увидеть поезд «Эшелон Победы» накануне 9 мая. На железнодорожной станции Кунгуре поезд простоит 7 мая с 11:50 до 13:35, а в Перми — 8 мая 08:20 до 13:35. Об этом сообщило издание «В курсе. ру».