В Пермском крае на директора спортивной школы завели дело за работу без лицензии

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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В Пермском крае спортивная школа работала без нужной лицензии. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, нарушение выявила лысьвенская прокуратура. Оказалось, что МБУ ДО «Спортивная школа» в Лысьве работала без лицензии на двух объектах: на горнолыжном комплексе и в зале самбо.
Надзорное ведомство потребовало от директора учреждения устранить нарушения, в итоге одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Вдобавок, на директора возбудили дело по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии).
Суд признал директора виновным, однако он получил лишь предупреждение. При этом руководителю грозил штраф от 15 до 25 тыс. рублей.