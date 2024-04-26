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В Пермском крае на директора спортивной школы завели дело за работу без лицензии

В Пермском крае на директора спортивной школы завели дело за работу без лицензии

26 апреля 2024, 03:35
Фото: Изображение Midjourney
Директору грозил штраф, но суд решил ограничиться предупреждением.

В Пермском крае спортивная школа работала без нужной лицензии. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, нарушение выявила лысьвенская прокуратура. Оказалось, что МБУ ДО «Спортивная школа» в Лысьве работала без лицензии на двух объектах: на горнолыжном комплексе и в зале самбо.

Надзорное ведомство потребовало от директора учреждения устранить нарушения, в итоге одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Вдобавок, на директора возбудили дело по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии).

Суд признал директора виновным, однако он получил лишь предупреждение. При этом руководителю грозил штраф от 15 до 25 тыс. рублей.

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#Пермь#Детский мир#Лысьва#Прокуратура
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