В Пермском крае на директора спортивной школы завели дело за работу без лицензии

В Пермском крае спортивная школа работала без нужной лицензии. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, нарушение выявила лысьвенская прокуратура. Оказалось, что МБУ ДО «Спортивная школа» в Лысьве работала без лицензии на двух объектах: на горнолыжном комплексе и в зале самбо.