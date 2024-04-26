В Прикамье простятся с военным, убитым на СВО еще в 2023 году

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
На СВО был убит 32-летний военный из Пермского края Владимир Тюмин. По данным администрации Осинского округа, Владимир был сиротой, в детстве его усыновили. После окончания школы он поступил в Осинское педагогическое училище, затем отучился в ПНИПУ.
Мужчина решил отправиться в зону СВО осенью 2023 года. Был убит 11 декабря 2023 года на Авдеевском направлении в ДНР. Прощание с военным состоится 27 апреля возле Осинского ДК.