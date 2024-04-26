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В Прикамье простятся с военным, убитым на СВО еще в 2023 году

В Прикамье простятся с военным, убитым на СВО еще в 2023 году

26 апреля 2024, 08:12
Фото: 1MI / vk.com/official_admosa
Мужчина отправился в зону спецоперации осенью прошлого года.

На СВО был убит 32-летний военный из Пермского края Владимир Тюмин. По данным администрации Осинского округа, Владимир был сиротой, в детстве его усыновили. После окончания школы он поступил в Осинское педагогическое училище, затем отучился в ПНИПУ.

Мужчина решил отправиться в зону СВО осенью 2023 года. Был убит 11 декабря 2023 года на Авдеевском направлении в ДНР. Прощание с военным состоится 27 апреля возле Осинского ДК.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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